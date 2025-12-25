Social

„Regina Întunericului”, Gabriela Lucuțar, victimă într-un jaf cibernetic de proporții

Gabriela Lucuțar, cunoscută publicului larg drept „Regina Întunericului” datorită afacerilor sale din domeniul funerar, traversează o perioadă dificilă. În ciuda măsurilor de securitate riguroase pe care susține că le aplică, femeia de afaceri a căzut în plasa hackerilor, transformând o simplă sesiune de cumpărături online într-un adevărat coșmar financiar.

Regina Întunericului, card golit

Deși și-a construit o imagine de femeie puternică și extrem de calculată, Gabriela Lucuțar a demonstrat recent că nimeni nu este invulnerabil în fața atacurilor informatice tot mai sofisticate. Vedeta a mărturisit că, deși evită cu strictețe platformele obscure și site-urile care nu prezintă încredere, datele cardului său au fost compromise, lăsând-o fără o sumă importantă de bani.

A refuzat însă să precizeze câți bani i-au fost sustrași, dar suma este de câteva mii de lei.

Lupta împotriva unui inamic invizibil

Gabriela Lucuțar a explicat că prudența este o trăsătură de bază a caracterului său, mai ales atunci când vine vorba de gestionarea finanțelor în mediul virtual. „Am principiile mele și niciodată nu plătesc cu cardul pe site-uri obscure”, a declarat aceasta. Subliniind faptul că a încercat să identifice orice posibilă breșă de securitate cauzată de o eroare personală.

Totuși, concluzia sa a fost una frustrantă: hackerii au reușit să o păcălească fără ca ea să fi făcut vreo greșeală evidentă.

Lecția „bilelor de săpun”: O istorie a fraudelor online

Vigilența Gabrielei Lucuțar nu este întâmplătoare, ci vine în urma unor experiențe neplăcute din trecut care ar fi trebuit să o vaccineze împotriva fraudelor. Femeia de afaceri a povestit la România TV un episod anterior care i-a ridicat primele semne de întrebare cu privire la siguranța tranzacțiilor pe internet.

În trecut, după o plată online, în locul produsului comandat, aceasta a primit prin curier „două bile de săpun”, a căror valoare nu depășea 5 lei. Acea întâmplare a determinat-o să analizeze atent fiecare pas făcut în mediul digital, însă se pare că ingeniozitatea infractorilor cibernetici a depășit barierele sale de protecție.

Un semnal de alarmă pentru utilizatorii de carduri

Deși „Regina Întunericului” a preferat să păstreze discreția cu privire la suma exactă care i-a fost sustrasă de pe card sau la pașii legali întreprinși pentru recuperarea prejudiciului, mesajul său rămâne unul de impact: vigilența nu este întotdeauna suficientă.

Cazul Gabrielei Lucuțar servește drept un avertisment dur pentru toți utilizatorii de internet. Într-o eră în care tehnicile de phishing și skimming digital devin tot mai greu de detectat, prudența maximă și monitorizarea constantă a tranzacțiilor bancare sunt singurele arme, chiar dacă uneori nici acestea nu pot garanta o siguranță de 100%.

