Coșmar la început de 2026. Curentul electric se scumpește din nou. Cum vor arăta facturile

Coșmar la început de 2026. Curentul electric se scumpește din nou. Cum vor arăta facturile
Facturile la energie electrică vor exploda începând cu 1 ianuarie, o parte semnificativă a majorării fiind reprezentată de taxa pe taxa pe stâlp, pe care operatorii economici trebuie să o plătească conform legii. Potrivit datelor oficiale, aceasta contribuie cu aproximativ un sfert la creșterea medie a celor trei tarife cumulate: distribuție, transport și sistem.

Cât de mult vor crește facturile la energie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat majorarea acestor tarife cu peste 4% în medie, care se adaugă la prețul energiei active inclus în contractele de furnizare.

Tariful de distribuție va înregistra o creștere de peste 2,6% în medie, iar valoarea totală a taxei pe stâlp la nivelul sistemului se ridică la aproximativ 75 de milioane de lei.

Tichetele de energie

Sprijin pentru românii cu venituri reduse

Reliberalizarea pieței de energie, începută la 1 iulie, a eliminat schema de plafonare și compensare a prețurilor. Până pe 31 martie, consumatorii cu venituri reduse vor primi 50 de lei lunar pentru a-și acoperi facturile, în timp ce plafonarea prețurilor la gaze naturale rămâne în vigoare.

ANRE mai analizează decontarea diferențelor pentru furnizori, rezultate din prețurile plafonate față de cele contractuale, suma estimată fiind de aproximativ 8,3 miliarde de lei.

Facturi mai mari la apă și canalizare de la 1 ianuarie 2026

Sute de mii de români vor plăti facturi mai mari pentru apa potabilă și serviciile de canalizare începând cu 1 ianuarie 2026. Majorările au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și vor fi aplicate de mai mulți operatori regionali.

Dintre cei 47 de operatori regionali de apă și canalizare din România, 13 au anunțat deja majorări de tarife, cuprinse între puțin peste 11% și aproape 20%. Aceste creșteri se vor reflecta direct în facturile lunare ale consumatorilor, mai ales în orașele unde prețurile erau deja ridicate.

Cele mai mici majorări sunt prognozate la Craiova, unde tarifele vor crește cu aproximativ 11%. La polul opus se află municipiul Turda, unde scumpirea se apropie de 20%, fiind una dintre cele mai mari din țară. Creșteri de 12–13% sunt așteptate în Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște și Bacău, iar în Târgu Jiu, Pitești și Brașov majorările vor fi în jur de 14–15%.

