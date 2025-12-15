Scrisoarea din factură care schimbă calculele. Ce trebuie să citești atent înainte de 2 martie 2026

Schema de sprijin prin plafonarea prețurilor finale la gaze naturale pentru consumatorii casnici urmează să expire la 1 aprilie 2026, potrivit prevederilor în vigoare.

Odată cu apropierea acestui termen, autoritățile au stabilit obligații clare pentru furnizorii de gaze naturale, care vor trebui să informeze clienții finali în mod explicit cu privire la schimbările ce vor interveni după încetarea măsurii de sprijin.

Informațiile vor fi comunicate inclusiv prin facturile de gaze, astfel încât fiecare client să fie notificat din timp asupra consecințelor liberalizării pieței și asupra drepturilor pe care le are în calitate de consumator.

Conform reglementărilor aplicabile, furnizorii de gaze naturale au obligația ca, până cel târziu la data de 2 martie 2026, să transmită clienților finali o informare detaliată. Documentul trebuie să explice în mod clar faptul că schema de sprijin instituită prin OUG nr. 6/2025 încetează la 1 aprilie 2026.

În același timp, clienții vor fi anunțați că, începând cu această dată, prețul final facturat pentru gazele naturale va fi cel prevăzut în contractul de furnizare, respectiv prețul comunicat la momentul încheierii contractului sau cel rezultat în urma actualizării condițiilor economice contractuale.

Informarea transmisă de furnizori trebuie să includă explicații privind modul de formare a prețului final după eliminarea plafonării. Pentru clienții care vor ajunge în situația de a fi alimentați în regim de ultimă instanță, furnizorii sunt obligați să explice mecanismul de stabilire a prețului aplicabil.

Un alt element esențial vizează dreptul consumatorilor de a-și schimba furnizorul. Furnizorii trebuie să evidențieze acest drept și să prezinte modalitățile concrete prin care un client poate încheia un contract de furnizare în regim concurențial, fără costuri suplimentare și fără întreruperea alimentării.

De asemenea, informarea trebuie să încurajeze realizarea unei analize comparative a ofertelor-tip existente pe piață, astfel încât clienții să poată alege o ofertă adaptată propriului profil de consum.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei consideră esențială o obligație suplimentară de informare pentru situațiile în care prețul contractual nu se modifică la data de 1 aprilie 2026. În aceste cazuri, furnizorii trebuie să transmită clienților, până la 2 martie 2026, o informare explicită privind prețul care va fi aplicabil după încetarea schemei de sprijin.

Această cerință este justificată de faptul că, pe durata aplicării plafonării, unele contracte de furnizare ar fi putut fi prelungite tacit, pe perioade succesive, fără modificarea condițiilor economice. Autoritățile vor ca aceste situații să fie clarificate înainte de liberalizarea completă a prețurilor.

Informările vor fi comunicate fie anexate facturii, fie prin modalitatea de comunicare stabilită în contract. În cazul în care clientul a notificat ulterior un alt canal de comunicare, furnizorul este obligat să utilizeze acel canal.

În contextul liberalizării pieței gazelor naturale, premierul Ilie Bolojan a declarat recent că statul ar putea lua în considerare continuarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili și după 1 aprilie 2026.

Întrebat dacă Guvernul analizează prelungirea plafonării sau introducerea unor forme de ajutor țintite, premierul a afirmat: „Cred că se poate lua în considerare susținerea categoriilor care sunt vulnerabile și pe mai departe”.

Declarația vine în contextul în care România a început deja să aplice un mecanism similar în domeniul energiei electrice, după expirarea plafonării prețurilor finale la 1 iulie 2025.

În prezent, persoanele singure cu venituri reduse și alte categorii de consumatori casnici aflați în sărăcie energetică beneficiază de sprijin din partea statului sub forma unui tichet de energie, în valoare de 50 de lei lunar. Acest ajutor este destinat plății facturilor de energie electrică după eliminarea plafonării prețurilor.

Sprijinul acordat prin tichetele de energie are însă un termen-limită clar. Potrivit reglementărilor actuale, acest mecanism expiră la 1 aprilie 2026, aceeași dată la care încetează și plafonarea prețurilor la gaze naturale.