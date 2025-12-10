Ce fac românii care rămân fără bani cu 10 zile înainte de Crăciun și cum ajung între rate, datorii și amanet

Tot mai mulți români rămân fără bani înainte de Crăciun și ajung să apeleze la împrumuturi rapide, amanet sau cumpărături pe datorie. Ratele, facturile și costurile sărbătorilor apasă bugetele la final de an.

Pentru mulți români, ultimele zece zile înainte de Crăciun sunt cele mai grele din punct de vedere financiar. Salariile au fost deja consumate de rate, întreținere, facturi la energie, mâncare și cheltuieli neprevăzute. În același timp, perioada sărbătorilor aduce cheltuieli suplimentare inevitabile.

Costurile cresc simultan pe mai multe fronturi. Facturile la încălzire sunt mai mari. Alimentele se scumpesc. Cadourile devin o presiune socială. Transportul, hainele, mesele festive și vizitele la familie adaugă sume care nu mai există în buget.

Rezultatul este previzibil. În tot mai multe familii, banii se termină cu una sau chiar două săptămâni înainte de Crăciun.

Pentru cei care au credite, rata lunară rămâne prioritatea absolută. Orice întârziere înseamnă penalizări, dobânzi suplimentare și raportări negative. Din acest motiv, chiar și în decembrie, rata se plătește înainte de toate celelalte cheltuieli.

După plata ratelor, bugetul rămâne vizibil mai subțire. Mulți oameni ajung să facă economie la mâncare pentru a nu intra în seria restanțelor bancare. Alții își mută plata unor facturi după sărbători, cu riscul penalizărilor.

În gospodăriile cu două sau trei credite, presiunea este și mai mare. În aceste cazuri, aproape tot salariul dispare imediat după intrare.

În lipsa banilor lichizi, o parte dintre români aleg să cumpere mâncarea și cadourile pe datorie. Magazinele de cartier oferă deseori această variantă pentru clienții fideli. În multe zone, există încă practica notării produselor „pe caiet”.

Pe lângă asta, cardurile de credit sunt folosite intens în decembrie. Mulți clienți își împing cheltuielile în lunile următoare, chiar dacă știu că vor plăti dobânzi mai mari. Plata în rate fără dobândă este utilizată mai ales pentru electrocasnice, telefoane și cadouri scumpe.

În realitate, această soluție nu rezolvă problema. Ea doar mută presiunea financiară în lunile următoare.

Casele de amanet sunt printre cele mai aglomerate spații comerciale în luna decembrie. Oamenii aduc bijuterii, telefoane, electronice, ceasuri și obiecte de valoare pentru a obține sume mici, dar rapide.

De cele mai multe ori, banii obținuți sunt folosiți pentru mâncare, cadouri pentru copii sau plata unor facturi urgente. Mulți clienți speră că vor recupera obiectele după sărbători, din salariul din ianuarie.

În foarte multe cazuri, acest lucru nu se mai întâmplă. Obiectele rămân pierdute definitiv, iar amanetul devine o soluție care sărăcește și mai mult gospodăria.

Instituțiile financiare nebancare înregistrează un flux ridicat de solicitări în ultimele două săptămâni din decembrie. Împrumuturile rapide, acordate online sau în agenții, sunt accesate de persoane care nu mai au nicio rezervă financiară.

Sumele sunt relativ mici. Perioadele de rambursare sunt scurte. Dobânzile sunt ridicate. Penalizările pentru întârziere sunt dure. Cu toate acestea, mulți români acceptă aceste condiții pentru a putea face față cheltuielilor imediate.

Cele mai frecvente motive invocate sunt cumpărarea alimentelor, plata întreținerii, achiziția de cadouri și acoperirea unor cheltuieli medicale.

În familiile cu copii, presiunea financiară este dublă. Pe lângă cheltuielile obișnuite, apar dorințele legate de cadouri, haine de sărbătoare și activități specifice Crăciunului.

Mulți părinți aleg să se împrumute pentru a nu le spune copiilor că nu sunt bani. În aceste situații, sacrificiul este mutat în lunile următoare, când vor apărea restanțe, dobânzi și datorii acumulate.

În cazul familiilor monoparentale, situația este și mai tensionată. Venitul este unic, iar cheltuielile sunt aceleași ca într-o familie cu doi adulți.

Pentru pensionari, ultimele zile dinaintea Crăciunului sunt adesea cele mai dificile. Pensia se consumă rapid pe medicamente, utilități și mâncare. Spațiul disponibil pentru cheltuieli suplimentare este foarte mic.

Mulți pensionari renunță complet la ideea cadourilor. Alții reduc drastic mesele festive. Există și situații în care se apelează la împrumuturi de la rude sau la amanetarea unor obiecte personale.

Pentru o parte din pensionari, finalul de an este un exercițiu de supraviețuire financiară, nu o perioadă de sărbătoare.

Asociațiile de proprietari observă, în fiecare an, o creștere a restanțelor înainte de sărbători. Mulți locatari aleg să amâne plata întreținerii pentru a putea acoperi alte cheltuieli considerate prioritare.

Încălzirea, apa caldă, energia electrică și gazele generează facturi mai mari în această perioadă. Pentru mulți, suma de plată devine imposibil de acoperit într-o singură lună.

Restanțele se rostogolesc în ianuarie și februarie, accentuând dezechilibrul financiar al gospodăriilor.

Lipsa banilor înainte de Crăciun nu este doar o problemă economică. Este și una psihologică. Compararea cu ceilalți, imaginile din mediul online, vitrinele și reclamele amplifică senzația de eșec și neputință.

Pentru mulți oameni, decembrie devine luna în care se acumulează frustrări, certuri în familie și episoade de anxietate. Problemele financiare ajung să afecteze direct relațiile dintre membri familiei.

După sărbători, realitatea financiară devine și mai apăsătoare. Apar facturile restante, ratele, datoriile către rude, împrumuturile rapide și sumele datorate magazinelor.

Pentru mulți români, luna ianuarie este mai grea decât decembrie. Bugetul este deja epuizat, iar salariul sau pensia trebuie să acopere și costurile Crăciunului trecut.