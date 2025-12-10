Rate mai mici din 2026. Cum se modifică dobânzile la creditele ipotecare

Primele ieftiniri semnificative ale creditelor ipotecare din ultimii ani se vor simți la începutul anului 2026. Dobânzile fixe și variabile sunt așteptate să scadă, pe fondul reducerii IRCC și al unui context economic stabil, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro și compania de consultanță financiară SVN Romania | Credit & Financial Solutions. Evoluția vine după un an 2025 cu volume record de creditare, dar cu o piață imobiliară ușor mai lentă, marcată de o scădere a vânzărilor de locuințe.

Potrivit analizei, debutul anului 2026 va aduce o scădere atât a dobânzilor fixe, care reprezintă în prezent peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât și a celor variabile. Reducerea este determinată în principal de diminuarea IRCC, indicatorul de referință pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor:

IRCC este estimat să scadă la 5,67% în primul trimestru din 2026, un nivel similar cu cel din debutul acestui an. În același timp, dobânzile fixe ar urma să ajungă la o medie de 5,55%, față de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din 2025. Dacă aceste prognoze se confirmă, dobânda fixă din ianuarie–martie 2026 ar fi a treia cea mai redusă din ultimii patru ani, se arată =n analiză.

Pentru creditele variabile, estimările indică un nivel mediu de 8,17% (IRCC + marja fixă de 2,5%), ceea ce ar reprezenta a patra cea mai mică valoare înregistrată din 2023 până în prezent.

Al doilea trimestru din 2026 ar putea aduce o nouă scădere a dobânzilor, dacă valorile zilnice actuale ale IRCC se mențin. Calculele SVN arată un nivel provizoriu al indicatorului de aproximativ 5,58%: Find stabilit pe baza cotațiilor din urmă cu două trimestre, IRCC reflectă cu întârziere evoluția pieței, ceea ce sugerează că primele șase luni ale anului viitor ar putea marca o perioadă de relaxare graduală a costurilor de creditare”.

În 2025, dobânzile fixe s-au menținut într-un interval relativ strâns, între 5,45% și 5,70%, pe parcursul primelor nouă luni ale anului. IRCC a oscilat și el moderat, între 5,55% și 6,06%: „Chiar și în acest context de stabilitate, 2025 va încheia cel mai probabil cu un nou record al creditelor ipotecare acordate în România. BNR arată că în primele zece luni ale anului au fost acordate finanțări ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, cu 26% mai mult decât în perioada similară din 2024. Acest volum include și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările”.

Deși creditarea a accelerat puternic, piața rezidențială a înregistrat o scădere a numărului de tranzacții., se arată în analiză: „În primele zece luni din 2025, vânzările de case și apartamente la nivel național au fost cu 2,7% mai mici decât în aceeași perioadă din 2024. În regiunea București–Ilfov, declinul a fost chiar mai pronunțat, de 5,7%”.

Specialiștii SVN explică faptul că evoluția creditării nu este întotdeauna direct proporțională cu volumul tranzacțiilor, întrucât refinanțările și conversiile au cântărit puternic în totalul finanțărilor din acest an.

„2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România, iar 2026 se anunță a fi un an cel puțin la fel de bun, în absența unor șocuri macroeconomice majore. Evoluția inflației va fi principalul factor care va influența dobânzile în perioada următoare”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions.