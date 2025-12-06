Ce este IRCC și cum influențează creditul bancar. Indicatorul se află la cel mai ridicat nivel de până acum

Pentru tot mai mulți români, cuvintele „rata bancară”, „dobândă variabilă” sau „creșterea costurilor la credite” au devenit parte din conversațiile de zi cu zi. În ultimii ani, un termen a început să fie din ce în ce mai prezent în această discuție: IRCC. Deși pare complicat la prima vedere, IRCC este un element esențial pentru oricine are sau intenționează să ia un credit cu dobândă variabilă. Înțelegerea lui poate ajuta un client obișnuit să își gestioneze mai bine bugetul și să ia decizii financiare informate.

IRCC, prescurtare pentru Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, este un indicator financiar folosit în România pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele acordate persoanelor fizice. A fost introdus în mai 2019 pentru a înlocui parțial indicatorul folosit anterior, ROBOR, deoarece autoritățile au considerat că IRCC oferă o imagine mai realistă a costului finanțării din piață. Spre deosebire de ROBOR, care se baza pe cotații teoretice între bănci, IRCC este calculat pe baza tranzacțiilor reale care au loc între instituțiile financiare. Această diferență îl face mai transparent și, teoretic, mai apropiat de realitatea economică trăită de consumatori.

Calculul IRCC este un proces care surprinde mai bine evoluția naturală a pieței, dar care are și o anumită particularitate: actualizarea lui nu se face zilnic, ci o dată la trei luni. Practic, Banca Națională a României strânge datele din piața interbancară pentru un trimestru complet, calculează media acestor tranzacții și stabilește valoarea IRCC pentru trimestrul viitor. Această metodă produce un efect de întârziere. Atunci când dobânzile din piață urcă sau scad brusc, IRCC nu se modifică imediat, ci doar după câteva luni, când începe un nou trimestru. Pentru consumatori, acest lucru poate fi un avantaj în anumite perioade și un dezavantaj în altele, în funcție de modul în care evoluează economia.

Un alt aspect important pe care oamenii trebuie să îl înțeleagă este modul în care IRCC influențează concret costul unui credit. Dobânda totală plătită de un client cu un credit variabil este formată din IRCC, la care se adaugă marja băncii. Marja este o valoare fixă, stipulată în contract, și nu se schimbă pe parcursul creditului. IRCC, în schimb, se poate modifica la fiecare trei luni. Dacă la un moment dat IRCC crește, rata lunară crește și ea, în timp ce dacă IRCC scade, ratele devin mai mici. Acest mecanism este ceea ce face ca dobânzile variabile să fie mai puțin previzibile decât cele fixe, dar uneori mai avantajoase în perioade de stabilitate economică sau de scădere a dobânzilor.

În comparație cu ROBOR, indicele folosit anterior pentru majoritatea creditelor, IRCC este perceput ca fiind mai stabil și mai puțin volatil. Totuși, această stabilitate nu înseamnă întotdeauna că este și mai avantajos. În perioadele în care dobânzile cresc continuu, IRCC ajunge să crească și el, dar cu întârziere, ceea ce înseamnă că uneori poate rămâne ridicat chiar și atunci când piața începe să se stabilizeze. La nivel practic, pentru clientul obișnuit, înseamnă că ratele nu se vor ajusta imediat, ci doar după ce trece perioada de calcul trimestrial.

Cei care sunt afectați direct de modificările IRCC sunt în principal românii care au credite ipotecare în programul Noua Casă sau credite de consum luate după anul 2019, atunci când IRCC a devenit indicele de referință pentru populație. Dacă ai un credit mai vechi, este posibil ca acesta să fie încă legat de ROBOR, iar modificările IRCC să nu te influențeze deloc. În schimb, cei care au un credit legat de IRCC, este important să urmărească periodic evoluția acestuia, pentru că valoarea publicată trimestrial va determina cum se schimbă rata în următoarele luni.

Pentru mulți români, o întrebare importantă este dacă merită să aleagă un credit cu dobândă variabilă legată de IRCC sau dacă este mai înțelept să opteze pentru o dobândă fixă. Răspunsul depinde în mare măsură de contextul economic și de cât de multă siguranță își dorește fiecare. O dobândă fixă este întotdeauna mai ușor de planificat, deoarece știi încă de la început cât vei plăti în fiecare lună, pe toată durata creditului. În schimb, o dobândă variabilă poate să fie mai mică în anumite perioade, dar poate crește neprevăzut în altele, afectând bugetul lunar. Dacă ești o persoană care preferă stabilitatea și predictibilitatea, o dobândă fixă poate fi alegerea potrivită. Dacă însă ești dispus să îți asumi anumite riscuri pentru potențialul de a plăti mai puțin în unele perioade, un credit legat de IRCC poate fi o opțiune bună.

Chiar și atunci când IRCC crește, există soluții prin care un client poate reduce impactul asupra bugetului personal. Una dintre acestea este refinanțarea creditului. Dacă dobânzile din piață sunt în scădere, poți transfera creditul la o altă bancă sau poți transforma dobânda variabilă în una fixă. O altă soluție este rambursarea anticipată, fie parțială, fie totală, care reduce suma pe care o ai de plătit și implicit costul dobânzii. Uneori, se poate încerca și renegocierea cu banca, în special dacă ai un istoric bun de plată, deși nu este întotdeauna posibil ca banca să reducă marja contractuală.

În concluzie, IRCC este un indicator esențial pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele persoanelor fizice, iar înțelegerea modului în care funcționează este crucială pentru oricine are sau intenționează să acceseze un credit. Deși este un mecanism tehnic, efectele sale se reflectă direct în bugetul lunar al fiecărui client, de aceea este important să fie urmărit cu atenție. O informare corectă și o planificare atentă pot transforma un credit dintr-o povară într-un instrument financiar gestionabil și adaptat nevoilor personale.

IRCC, indicatorul folosit la calculul dobânzilor pentru împrumuturile acordate consumatorilor, a ajuns la 6,06% pe an, cel mai mare nivel înregistrat de la introducerea lui prin OUG 19/2019. Valoarea este stabilită ca medie aritmetică a dobânzilor interbancare din trimestrul II al anului 2025, iar creșterea marchează o nouă etapă în scumpirea creditelor cu dobândă variabilă. Pentru mulți români, acest vârf istoric înseamnă rate mai mari și o presiune suplimentară pe bugetele deja afectate de inflație și costurile ridicate din economie.

Până la atingerea nivelului actual, IRCC a avut o evoluție oscilantă. În debutul anului 2025, indicele era de 5,66% pentru perioada 1 ianuarie–31 martie, iar în trimestrul următor (1 aprilie–30 iunie) a coborât ușor la 5,55%, o scădere care s-a reflectat într-o diminuare modestă a ratelor pentru cei cu credite ipotecare variabile. Totuși, revenirea puternică la 6,06% anulează acele mici reduceri și confirmă tendința de scumpire a finanțării în a doua parte a anului.