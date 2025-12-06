Previziuni optimiste pentru 2026. Economist: E posibil să arate mai bine decât ne temem noi

Coșmarul pensiilor înghețate va continua și anul viitor, iar mulți români se întreabă pe final de an dacă vor exista noi creșteri de taxe în 2026. Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că partidele nu vorbesc despre un astfel de scenariu, însă a adăugat că anumite investiții ar putea fi scoase din calcul pentru anul viitor. În exclusivitate pentru EVZ, profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a vorbit despre perspectivele economice pentru 2026.

Profesorul a explicat că, deși pensiile vor rămâne înghețate și creșterile salariale vor fi reduse pentru majoritatea populației, există factori care ar putea face ca anul viitor să fie mai favorabil decât se estimează în prezent.

„Anul viitor e posibil să arate mai bine decât estimările făcute până acum. Eu, în general, am fost sceptic în legătură cu prognozele optimiste și de la BNR, și de la Guvern, și de cele mai multe ori am avut dreptate. Acum vă spun că anul viitor e posibil să arate mai bine decât ne temem noi, și motivul este foarte simplu: se încheie PNRR-ul, Guvernul va face eforturi pentru a accesa toți banii care se pot accesa și atunci mă aștept să intre în România foarte mulți bani și să se încheie multe proiecte. Asta înseamnă că se va „umfla porcul înainte de Ajun”. Pe indicatorii macro se va vedea chestia asta”, a afirmat prof. Bogdan Glăvan.

PNRR se încheie oficial la 31 decembrie 2026, însă, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, majoritatea proiectelor trebuie finalizate până la 31 august 2026 pentru a putea beneficia de finanțare.

Profesorul de economie Bogdan Glăvan a explicat ce se va întâmpla cu deficitul bugetar în următoarele luni.

„Vom vedea și că deficitul bugetar este mai mic. De ce? Pentru că o parte din veniturile bugetare sunt fonduri europene, iar când îți intră multe fonduri europene – spre exemplu 4% din PIB – e o sumă uriașă. Atunci o să arate că deficitul e mic, nu mai e cât a fost. Plus că avem o grămadă de oameni care lucrează pe șantiere și nu numai, IT, care vor încasa sume foarte importante de bani.

La nivel macro, situația s-ar putea să arate bine, chiar dacă, în detaliu, când te uiți pe societate, vei vedea că salariul mediu nu crește sau crește foarte puțin, pensiile rămân înghețate, ceea ce înseamnă că valoarea lor reală scade și milioane de români vor continua să sufere și să piardă”, a arătat economistul.

Având în vedere că PNRR se încheie la finalul anului 2026, profesorul de economie Bogdan Glăvan avertizează că, deși la nivelul vieții cotidiene schimbările nu par semnificative, indicatorii macroeconomici ar putea arăta o evoluție mai bună decât se estimează acum. Specialistul atrage însă atenția că adevărata provocare pentru economia României va apărea abia în 2027, după încheierea programului de sprijin oferit de UE.

„Deci chiar dacă te uiți în detaliu și pare că nu se întâmplă nimic interesant, pe anumiți indicatori o să vedem că situația este mai bună decât o credem noi. Problema nu e asta, problema este ce se va întâmpla în 2027”, mai spune acesta.

Specialistul subliniază că acest an este mult mai ușor de anticipat comparativ cu următorii, deoarece încheierea programul european va influența în mod direct execuția bugetară, cursul de schimb, precum și evoluția PIB-ului.

„2026 este ușor de estimat, este acest eveniment major care va influența și execuția bugetară, și cursul de schimb, și PIB-ul, și care e ușor de prevăzut. Mă aștept să stăm relativ bine. Întrebarea este ce va fi în 2027 sau în 2028, când PNRR-ul s-a terminat”, ne-a spus prof.univ. de economie Bogdan Glăvan.

Pensionarii români se vor confrunta și anul viitor cu efectele ordonanței-trenuleț din 2024, care a blocat majorările pensiilor. Indexarea acestora cu rata inflației, prevăzută de lege, rămâne, cel mai probabil, doar o formalitate în 2026.

Teoretic, punctul de referință pentru calculul pensiilor ar fi trebuit să crească de la 81 de lei la 87 de lei la 1 ianuarie 2026, ceea ce ar fi însemnat o majorare medie de aproximativ 180 de lei pentru beneficiari. În realitate, însă, Guvernul nu dispune de fondurile necesare: pentru a susține această indexare, ar fi nevoie de circa 1,5 miliarde de euro, sumă greu de asigurat în contextul unui buget cu deficit ridicat.

Deși nu a fost făcut un anunț oficial, Ministerul Muncii a confirmat că în 2026 se va menține ajutorul one-off de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri mici, similar celui acordat în 2025. Suma va fi plătită în două tranșe, de Paște și de Crăciun, pentru seniorii cu pensii sub 2.570 de lei.

În schimb, ajutorul de 250 de lei pentru alimente nu va mai fi acordat anul viitor. Bătrânii cu pensii de până la 1.940 de lei vor primi, în schimb, 50 de lei lunar, în primele trei luni ale anului, pentru plata facturilor la energie electrică. De asemenea, odată cu liberalizarea prețului gazelor la 1 aprilie 2026, Guvernul ar putea acorda un sprijin suplimentar pentru pensionarii cu venituri reduse.

Impozitarea pensiilor și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) vor rămâne în vigoare, ceea ce face ca 2026 să se anunțe un an dificil pentru români. Potrivit calculelor făcute în ultimele luni, din cei aproximativ 4,6 milioane de pensionari, circa 2,2 milioane nu vor primi nicio majorare în 2026, fiind vorba despre cei cu pensii peste pragul de 2.570 de lei.