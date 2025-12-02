Pensionarii ar putea pierde bani în 2026. Cum se schimbă puterea reală a pensiilor și care sunt efectele deciziilor guvernamentale

Situația pensionarilor rămâne tensionată la final de 2025. Noile informații apărute în spațiul public arată că anul 2026 ar putea veni fără indexarea clasică a pensiilor și cu o diminuare a valorii reale a veniturilor seniorilor. Chiar dacă talonul de pensie nu scade formal, mecanismele fiscale și lipsa unor majorări duc la o pierdere directă a puterii de cumpărare, notează România TV.

Decizia de a nu indexa pensiile la 1 ianuarie 2026 este deja conturată, iar estimările arată că pierderea medie pentru fiecare pensionar ar putea ajunge la aproximativ 250–300 de lei pe lună. Publicația citează calcule fiscale care pornesc de la inflația cumulată din ultimii ani și de la impactul contribuției la sănătate introduse în 2025. Surse din Ministerul Muncii confirmă că situația bugetară nu permite, în acest moment, creșteri automate.

În cursul anului 2025, pensionarii au resimțit deja efectele fiscale adoptate de Guvern. Introducerea contribuției la asigurările de sănătate pentru pensiile peste un anumit prag a redus imediat suma netă primită. O pensie de 4.000 de lei a scăzut în jur de 100 de lei lunar, iar una de 5.000 de lei a pierdut aproximativ 200 de lei. Această reducere a fost însoțită și de eliminarea unui bonus anual în valoare de 1.050 de lei, care nu mai apare în plățile din ultimul trimestru.

Ministerul Muncii invocă motive bugetare. Indexarea anuală a pensiilor, care ar fi trebuit făcută în funcție de inflația pe anul precedent și de creșterea salariului mediu brut, ar fi generat o presiune semnificativă asupra bugetului de stat. Conform declarațiilor publice ale reprezentanților Guvernului, situația financiară nu permite majorări automate în 2026. Newsweek România a prezentat, în luna octombrie, poziția fermă potrivit căreia indexarea „nu se poate aplica” la începutul anului viitor, iar contribuția de sănătate „rămâne în vigoare”.

Problema se complică prin faptul că nivelul inflației acumulat în ultimii doi ani ar fi impus o indexare semnificativă, pentru a readuce pensiile la valoarea reală dinainte de scumpiri. Institutul Național de Statistică a raportat creșteri accentuate ale prețurilor la alimente, energie, gaze și medicamente, ceea ce amplifică presiunea asupra seniorilor.

Materialele analizate indică o diminuare estimată de aproximativ 250–300 de lei lunar pentru un pensionar cu venit mediu, dacă indexarea nu se aplică. În cazul pensiilor mari, efectele sunt și mai vizibile, deoarece contribuția la sănătate continuă să fie reținută și în 2026. Situația afectează direct bugetul lunar al seniorilor, în condițiile în care cheltuielile pentru alimente, medicamente și întreținere au crescut semnificativ în ultimii doi ani.

Un pensionar cu venituri de 2.500–3.500 de lei poate pierde echivalentul costurilor pentru alimentele de bază pe o săptămână sau al facturilor la energie din perioada de iarnă. Pentru cei cu venituri sub medie, pierderea poate însemna o reducere a accesului la medicamente sau imposibilitatea de a acoperi toate utilitățile în sezonul rece. În lipsa unor majorări, valoarea reală a pensiei scade în raport cu prețurile actuale.

O altă consecință majoră este dispariția unor plăți suplimentare. Un milion de pensionari ar fi trebuit să beneficieze de un bonus de 1.050 de lei, însă acesta nu se va mai acorda. Diferența afectează în special pensionarii cu venituri medii și mici, pentru care acel bonus reprezenta un sprijin important în sezonul rece.

În paralel, alte ajutoare punctuale, care sunt de regulă acordate prin ordonanțe speciale, nu apar în proiectele bugetare pentru 2026. Lipsa lor accentuează vulnerabilitatea unor categorii sociale deja afectate de scăderea puterii de cumpărare.

Guvernul susține că deciziile sunt luate în contextul presiunilor bugetare și al deficitului ridicat. Reprezentanții Ministerului Muncii afirmă că eliminarea contribuției la sănătate nu este posibilă în acest moment, deoarece finanțarea sistemului medical are nevoie de resurse suplimentare. De asemenea, indexarea automată a pensiilor ar adăuga miliarde de lei la cheltuielile anuale ale statului, o sumă considerată imposibil de susținut în 2026.

Purtătorii de cuvânt ai instituției au precizat că Guvernul caută soluții pentru protejarea categoriilor vulnerabile, însă nu există încă un calendar sau o formulă clară pentru eventuale compensații.

Lipsa indexării și reținerea contribuției la sănătate vor accentua în 2026 diferențele deja existente între pensionarii din orașe și cei din mediul rural. Cheltuielile pentru medicamente reprezintă o parte tot mai mare din bugetul lunar, iar costurile energiei continuă să fie ridicate în ciuda plafonărilor. Organizațiile de pensionari avertizează că situația devine dificilă pentru cei cu venituri mici, care depind de ajutoarele oferite de stat și de susținerea familială.

Piața medicală raportează creșteri constante la prețul medicamentelor uzuale. Prețul tratamentelor cardiovasculare, al antibioticelor și al suplimentelor prescrise pentru afecțiuni cronice a crescut cu aproximativ 5–10% în ultimele luni, conform monitorizărilor făcute de publicațiile economice.