Plata pensiilor în decembrie 2025 și schimbările din 2026. Ce rămâne și ce se taie

Pensiile pentru luna decembrie vor fi plătite la timp, pe card sau prin poștași, iar pensionarii cu venituri mici vor primi a doua tranșă a ajutorului special de 400 de lei din totalul de 800 de lei, potrvit ministrului Muncii, Florin Manole.

În 2026, punctul de pensie rămâne la 81 de lei, fără indexare, iar sprijinul de 800 de lei se va acorda în două tranșe pentru cei cu pensii sub 2.570 de lei.

Cardurile de alimente de 250 de lei nu vor mai fi oferite, iar pensionarii cu venituri sub 1.950 de lei vor primi 50 de lei lunar în primele trei luni pentru plata facturilor. Sistemul de plată pe card va fi promovat pentru reducerea costurilor operaționale, dat fiind că distribuirea numerarului implică comisioane mult mai mari.

Luna decembrie 2025 aduce un calendar ușor modificat pentru plata pensiilor, atât pentru cei care le primesc pe card, cât și pentru beneficiarii care depind de poștași. Conform informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, tranșele virate electronic ajung la pensionari pe 12 decembrie 2025, cel târziu pe 13 decembrie. Această procedură acoperă aproximativ 2,5 milioane de beneficiari care au ales plata în cont bancar sau pe card.

Pentru cei aproape două milioane de pensionari care primesc banii prin intermediul Poștei Române, distribuția începe cu o zi întârziere. Data de 1 decembrie este zi liberă legală, așa că poștașii vor începe împărțirea taloanelor și a sumelor în numerar pe 2 decembrie. Livrările se desfășoară, ca de obicei, până în jurul datei de 13 ale lunii, ceea ce înseamnă că mare parte dintre pensionari vor avea pensia înainte de jumătatea lunii.

Există și categoria „avizaților”, adică pensionarii care nu sunt găsiți acasă în ziua livrării. Pentru ei, Poșta păstrează talonul și suma două zile lucrătoare după ultima zi de distribuire. Dacă pensionarul nu ridică banii în acest termen, suma se reîntoarce la casa teritorială de pensii și trebuie reordonată ulterior, printr-o cerere simplă.

Pentru milioane de pensionari cu venituri mici, luna decembrie vine și cu un sprijin suplimentar. Este vorba despre a doua parte a ajutorului special de 800 de lei acordat în 2025. Tranșa din decembrie este în valoare de 400 de lei și se adaugă automat pensiei lunare. Aproximativ 4,6 milioane de beneficiari primesc această sumă, fără solicitări suplimentare și fără verificări noi.

Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venitur sub 2.574 lei trebuie să ajungă o dată cu pensia din decembrie. Deci asta se va întâmpla, există buget, nu e nici o problemă. Legea în vigoare se va aplica, a explicat a anunțat, luni, ministrul Muncii.

Casele teritoriale de pensii continuă procesarea dosarelor aflate în recalculare. Pensionarii care au depus cereri vor primi sumele aferente imediat ce dosarele sunt finalizate, potrivit procedurilor administrative standard. „Plățile retroactive se fac după regularizarea drepturilor, nu într-o zi fixă de calendar”, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Guvernul nu va aplica indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2026. Conform legislației inițiale, valoarea punctului de referință (VPR) ar fi trebuit să ajungă de la 81 de lei la 87 de lei: „Creșterea, deși mică la nivel individual, ar fi generat un efort bugetar uriaș: aproximativ 1,5 miliarde de euro doar în 2026. În contextul constrângerilor financiare, majorarea nu va mai avea loc”

Concret, pensionarii nu primesc în 2026 creșterea medie estimată la 180 de lei pe lună. Valoarea punctului de referință rămâne înghețată la 81 de lei pentru întreg anul.

Guvernul menține ajutorul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri mici. Suma se acordă, la fel ca în 2025, în două tranșe - de Paște și de Crăciun. Este destinată celor cu pensii sub 2.570 de lei.

În schimb, cei 250 de lei care erau încărcați pe cardurile de alimente nu vor mai fi acordați în 2026. Pentru pensionarii cu venituri foarte mici, sub 1.950 de lei , statul va oferi un sprijin redus, de 50 de lei pe lună, doar pentru ianuarie, februarie și martie. Acești bani sunt dedicați exclusiv plății facturilor, nu pot fi retrași și nu pot fi folosiți pentru alte cumpărături.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că, dina cauza costurilor de distribuție a pensiilor în numerar în numerar, pregătește un program național de promovare a plății electronice a pensiilor.

"Comisioanele pe care le plătim la Poştă astăzi sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă atunci când plătim pensiile", a explicat Manole. Potrivit ministrului, distribuţia pensiilor este în prezent împărţită în mod egal între cele două modalităţi, cu peste jumătate dintre pensionari care primesc banii pe card şi jumătate care primesc banii în numerar, de la poştaş.

"Pentru jumătatea pe card am plătit până la sfârşitul lui septembrie 6 milioane de lei comisioane bancare, pentru jumătatea pe cash am plătit comisioane la Poştă 60 de milioane de lei. Vom începe un program prin care să promovăm, fără să obligăm pe nimeni, încă o dată. Ar fi util cât mai mulţi pensionari să accepte plata pensiei pe card. În Uniunea Europeană, în 2025, sper că nu pare exotic nimănui. E normalitate".