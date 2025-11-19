Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect

Cumul pensie–salariu, nouă reglementare. Guvernul pregătește reguli noi pentru românii care sunt deja la pensie, dar continuă să lucreze la stat.

Dacă proiectul Ministerului Muncii va fi adoptat în forma actuală, cei care vor să rămână în activitate după vârsta de pensionare vor putea cumula salariul cu doar 15% din pensie, până la 70 de ani. Restul de 85% din pensie va fi „pus pe pauză” și se va reîntregi după această vârstă, potrivit Digi 24.

Potrivit draftului obținut de Digi24, măsurile se aplică personalului plătit din fonduri publice. Adică bugetari din administrația centrală și locală, plătiți după Legea 153/2017, angajați ai companiilor și societăților naționale unde statul este acționar unic sau majoritar. Dar și salariați ai regiilor autonome de stat și ai regiilor deținute de autoritățile locale și personal din autoritățile de reglementare de tip ANRE, ASF etc.

Proiectul se află în acest moment în procedură de avizare și urmează să fie pus în dezbatere publică, ceea ce înseamnă că forma finală poate suferi modificări.

Important de înțeles este că regulile propuse vizează sistemul public. În mediul privat, pentru pensia de limită de vârstă, cumulul pensiei cu salariul este în continuare permis fără limită de cuantum, potrivit legislației generale în vigoare.

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru (PSD), a explicat la Prima News cum va fucnționa. Practic, cei care acum primesc și pensie, și salariu la stat vor avea o perioadă de 30 de zile, după intrarea în vigoare a legii, ca să aleagă ce fac mai departe.

Vor exista, practic, două opțiuni.

Rămâi la serviciu, dar accepți doar 15% din pensie. Asta înseamnă că vei continua să mergi la lucru, pe același post sau conform noii înțelegeri cu angajatorul. În aceste condiții vei primi salariul întreg, dar din pensie vei încasa doar 15%, restul de 85% fiind tăiat pe perioada în care lucrezi. Astfel vei putea sta în activitate până la 70 de ani, dacă angajatorul își dă acordul anual.

Contribuțiile de asigurări sociale plătite în anii în care lucrezi cu doar 15% din pensie se vor adăuga la calculul pensiei, atunci când aceasta se reîntregește.

După 70 de ani, pensia ar urma să revină la 100% și să fie recalculată cu toate contribuțiile plătite în plus în perioada lucrată.

Dacă persoana nu este de acord să își reducă pensia la 15% pentru a rămâne în activitate, proiectul prevede că i se va încheia contractul de muncă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii. În acest caz, omul rămâne doar cu pensia integrală.

Ciprian Văcaru spune că se așteaptă și la „plecări voluntare” atunci când legea va intra în vigoare, tocmai pentru că unii angajați vor prefera pensia integrală în locul salariului plus doar 15% din pensie.

Noul mecanism funcționează, în esență, pentru cei care aleg prima opțiune: nu pierzi definitiv cei 85% din pensie. Doar nu îi mai primești lună de lună cât timp ești încadrat la stat. În această perioadă, continui să plătești contribuții sociale din salariu.

La reîntregirea pensiei (după 70 de ani), aceste contribuții se iau în calcul și pensia se recalculează, ceea ce poate însemna un cuantum puțin mai mare decât cel avut inițial.

Potrivit proiectului consultat de Digi24, noile limitări nu se vor aplica șefilor aleși sau numiți de Parlament, parlamentarilor, judecători ai Curții Constituționale, cei din conducerea Curții de Conturi, sau conducerea unor instituții precum ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, BNR (Consiliul de Administrație), ANCOM, SRI, SIE etc.

Pentru aceste categorii, cumulul pensiei cu salariul ar urma să rămână posibil pe durata mandatului, fără limitarea pensiei la 15%. Restul angajaților din instituțiile respective ar intra însă sub incidența noilor reguli.

Văcaru subliniază că reforma nu își propune „o concediere colectivă”, ci oferă administrațiilor locale un instrument în plus: fie reduc numărul de angajați, fie reduc cheltuielile prin limitarea pensiilor celor care aleg să rămână în sistem.

În același timp, secretarul de stat admite că există riscul ca prevederea să fie declarată neconstituțională, întrucât afectează două drepturi garantate de Constituție: dreptul la pensie și dreptul la salariu. Proiecte similare, adoptate în alte formule, au fost respinse în trecut de Curtea Constituțională.

Modelul actual se inspiră din regimul aplicat magistraților, unde exista deja un mecanism prin care se putea cumula salariul cu o parte din pensie (15%), restul pensiei fiind suspendat cât timp magistratul rămânea în activitate.

Proiectul Ministerului Muncii, prezentat la Digi 24, nu îi obligă pe pensionari să renunțe la muncă, dar face mult mai puțin avantajos cumulul pensiei cu salariul la stat. În loc de pensie integrală plus salariu, angajatul va alege între pensie întreagă fără loc de muncă sau salariu plus doar 15% din pensie până la 70 de ani.

Până la adoptarea formei finale și, eventual, trecerea testului de constituționalitate, regulile pot fi însă ajustate. Pensionarii care lucrează la stat ar trebui să urmărească atent parcursul legii și să se pregătească din timp pentru opțiunea pe care vor fi nevoiți să o facă.