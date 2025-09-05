Social Ministerul Muncii schimbă criteriile pentru gradul de handicap: Reformă împotriva fraudelor







Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, vineri, publicarea în transparență a proiectului de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, precizând că, prin proiect, vor fi eliminate mai multe fraude care astăzi fac sistemul nedrept. „Subliniem că un principiu esenţial al acestei reforme este imparţialitatea”, a subliniat minsitrul, într-un comunicat.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap, prin modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 762/1.992/2007, care stabilește criteriile medico-psihosociale pentru această încadrare.

Ministerul precizează că revizuirea criteriilor medico-psiho-sociale pentru încadrarea în grad de handicap are ca obiectiv principal eliminarea fraudelor din sistemul de protecție socială. Reforma urmărește totodată o protecție mai bună a beneficiarilor, corectarea neconcordanțelor din procesul de evaluare și o utilizare mai eficientă a resurselor financiare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că vor fi regândite criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât să reflecte corect realitatea medicală și nivelul funcțional al fiecărei persoane.

„Ne propunem să eliminăm neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi. Persoanele cu dizabilităţi trebuie respectate, sprijinite şi integrate, nu puse în faţa unor bariere inutile”, a mai spus acesta.

Proiectul prevede ca pentru anumite afecțiuni grave, termenul de valabilitate al certificatului de handicap să fie permanent încă de la prima evaluare. Printre acestea se numără retardul mental sever și profund, tulburările de spectru autist după vârsta de 26 de ani, cecitatea absolută sau relativă, surdocecitatea, surdomutitatea congenitală ori surditatea bilaterală apărută înainte de achiziționarea limbajului.

Lista include și amputațiile, tumorile hipofizare cu sechele oftalmologice și neurologice grave, nanismul hipofizar și acondrodisplazia, poliartrita reumatoidă în stadiul IV, formele grave de spondilită anchilozantă, sindromul Prader Willi, precum și afecțiunile osteoarticulare cu anchiloze și tulburări severe, aflate în afara resurselor terapeutice.

Pentru alte afecțiuni grave, în cazul cărora starea de sănătate nu se îmbunătățește după 12 sau 24 de luni, proiectul prevede ca certificatul de handicap să devină permanent începând cu a doua evaluare.

Ministerul Muncii a afirmat că noile criterii de evaluare vor fi actualizate în raport cu progresele medicale, tehnologiile de asistență și nevoile diverse ale persoanelor cu dizabilități.

„Subliniem că un principiu esenţial al acestei reforme este imparţialitatea: evaluările trebuie să fie unitare şi obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de interpretări diferite sau de subiectivism”, a mai spus ministrul.