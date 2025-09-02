Politica Minciuna Sănătății gratuite: Pacienții, obligați să-și cumpere medicamente, zice Rogobete







Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere medicamente: „Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun public că, da, există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente. Este inacceptabil, este inadmisibil ca acest lucru să se întâmple. Cred că măsurile din pachetul 2 asta fac, nu reduc bugetul sănătăţii, dar îl eficientizează în beneficiul oamenilor în primul rând”.

Ministrul Rogobete a promis că, după implementarea tuturor măsurilor prevăzute în pachetul de reformă, situația se va îmbunătăți. „Pentru că măsurile pe care le-am luat şi care urmează, sigur, celelalte acte normative care urmează să vină în completarea proiectului de lege, vor echilibra de bun simt, spun eu, în multe zone din domeniul sănătăţii lucrurile în favoarea pacientului.

Eu cred că - şi mai spun încă o dată - nemulţumirea colegilor din ambulatoriul cu practică independentă este justificată. Am spus acest lucru, am susţinut până la urmă această modificare de creştere a punctului, însă, efortul bugetar din domeniul sănătăţii, din anul 2025, nu a permis acest lucru”, a mai spus ministrul la Medika TV.

Ministrul a vorbit despre „datorii enorme” acumulate de sistemul sanitar: „Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei, către farmacii, către concedii medicale, către unităţi sanitare chiar şi lista poate continua”.

Întrebat dacă aceste datorii ar putea provoca un blocaj, ministrul a exclus această variantă: „Nu, pentru că au existat discuţii cu Ministerul Finanţelor şi încercăm să închidem anul acesta”.

Alexandru Rogobete a explicat că este nevoie de o strategie bine gândită pentru ca sistemul să funcționeze coerent:„Domeniul sănătăţii sau sănătatea este ca un organism viu. Nu pot să nu ţin cont de întreg sistemul lui, per ansamblu. Un impact bugetar într-un anumit domeniu poate destabiliza apoi întreg domeniul. Şi atunci strategia a fost una foarte simplă. Facem un efort cu toţii anul acesta pentru a închide datoriile Casei, pentru a ajunge într-o final apoteotic la un TO”.

De anul viitor, ministrul susține că vor putea fi corectate unele probleme de finanțare din sistem. Printre priorități se află creșterea punctului în ambulatoriul de specialitate, echilibrarea serviciilor de screening și prevenție la medicul de familie, precum și o mai bună plată a gărzilor.