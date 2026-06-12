Accident grav pe Autostrada Soarelui. Patru persoane au fost rănite

Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs vineri pe Autostrada A2 București–Constanța, în zona cuprinsă între Cernavodă și Medgidia. Traficul a fost restricționat, iar la intervenție a fost solicitat inclusiv un elicopter SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de deplasare, iar vehiculul a intrat în glisiera mediană care separă sensurile de mers.

Cele patru persoane aflate în autoturism au suferit diverse traumatisme și au primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Din cauza gravității situației, la intervenție au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, inclusiv un elicopter SMURD, care a asigurat transportul rapid al victimelor ce necesitau asistență medicală de specialitate.

Polițiștii rutieri au instituit măsuri speciale pentru fluidizarea traficului, circulația fiind deviată și desfășurându-se controlat pe banda de urgență. Coloanele de autovehicule s-au format rapid în zonă, pe fondul valorilor ridicate de trafic specifice începutului de weekend.

În paralel cu operațiunile de salvare și degajare a carosabilului, oamenii legii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind cauza care a dus la pierderea controlului asupra autoturismului.

Circulația rutieră a fost afectată vineri dimineață pe Autostrada A10, după producerea unui accident pe sensul de deplasare Turda–Sebeș, în județul Cluj. În urma incidentului, autoritățile au instituit restricții de trafic pentru a permite intervenția echipajelor și desfășurarea cercetărilor.

Conform informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs în apropierea localității Bogata, la kilometrul 66 al autostrăzii.

În paralel, condițiile meteorologice nefavorabile continuă să creeze dificultăți în trafic în mai multe zone ale țării. Ploile căzute în ultimele ore au redus considerabil vizibilitatea pe numeroase artere rutiere și au făcut carosabilul alunecos.