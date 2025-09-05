Social Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie







Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că vechiul sistem Revisal va fi înlocuit definitiv de Reges-Online, o platformă care permite accesul permanent la istoricul contractelor de muncă ale angajaților. Așa cum a scris EvZ, sitemul intră în vigoare din 1 octombrie 2025.

„Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a transmis ministrul pe Facebook.

Vechiul sistem Revisal nu va mai fi funcțional de la 1 octombrie, iar în locul său toți angajatorii vor folosi Reges-Online, Registrul general de evidență a salariaților, obligatoriu conform Codului Muncii.

Reges-Online este o platformă administrată de Inspecția Muncii pentru completarea, transmiterea și gestionarea datelor legate de contractele individuale de muncă, respectând Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor. Sistemul permite angajatorilor, prestatorilor autorizați și instituțiilor publice să consulte și să transmită informații despre angajați.

-Persoanelor fizice și juridice de drept privat;

-Instituțiilor publice, autorităților și altor entități care angajează personal;

-Misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, instituțiilor culturale și comerciale ale altor state pentru angajații locali;

-Prestatorilor care completează și transmit datele în REGES, fără posibilitatea de a subcontracta serviciul. Răspunderea pentru corectitudinea datelor revine exclusiv angajatorului.

Angajatorii trebuie să înregistreze în Reges toate elementele unui contract de muncă, inclusiv:

-Date de identificare ale angajatorului și ale angajatului;

-Date specifice persoanelor cu dizabilități;

-Data încheierii contractului, numărul acestuia, data începerii activității, funcția, tipul și durata contractului, locul și timpul de muncă, salariul de bază, sporurile și alte drepturi salariale;

-Detalii privind contractele temporare, transferurile și detașările;

-Suspendări și încetări ale contractului, cu datele și temeiurile legale corespunzătoare.

Datele trebuie completate cronologic și corectate imediat ce se constată erori.

Angajați noi: în ziua anterioară începerii activității;

Modificări ale datelor personale: 3 zile lucrătoare;

Transferuri de personal: 5 zile lucrătoare;

Modificări salariale: 20 zile lucrătoare (10 zile pentru hotărârile judecătorești);

Suspendări și detașări: în ziua anterioară sau 3 zile lucrătoare în cazuri speciale.

Fiecare angajat trebuie să aibă un dosar personal, fizic sau electronic, care include:

Contractul individual de muncă și actele adiționale;

Documente privind modificări, suspendări și încetări;

Certificate de studii și alte documente relevante.

Angajatorul trebuie să elibereze copii sau adeverințe la cererea salariatului în termen de 15 zile lucrătoare.

Toți angajatorii trebuie să se înregistreze în Reges în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a HG 295/2025 (publicată în aprilie). În aceeași perioadă, trebuie completate toate contractele active care nu sunt deja înregistrate în sistemul precedent.

Nerespectarea obligațiilor în Reges atrage sancțiuni între:

3.000–5.000 lei pentru netransmiterea datelor angajaților noi;

3.000–8.000 lei pentru transferuri, detașări sau suspendări;

3.000–6.000 lei pentru păstrarea dosarului personal;

5.000–10.000 lei pentru neregistrarea contractelor active;

15.000–20.000 lei pentru nerespectarea obligației de înregistrare a angajatorului.

Inspecția Muncii este autoritatea competentă pentru control și aplicarea sancțiunilor. În cazul angajatorilor diplomatici sau internaționali, se respectă prevederile Convențiilor de la Viena.

Inspecția Muncii asigură accesul autorităților publice la informațiile din Reges numai în condițiile legale și protejează datele personale conform Regulamentului UE 2016/679.

„Trecerea la Reges-Online este obligatorie și ireversibilă. Angajatorii trebuie să completeze toate datele corect și la termen, să păstreze dosarele personale și să respecte obligațiile legale. De la 1 octombrie, Revisal va dispărea definitiv, iar Reges devine singurul registru oficial de evidență a salariaților”, se arată în lege.