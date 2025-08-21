Economie Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor







Parlamentul a adoptat o lege prin care prevede o limită de maximum 12 ore de muncă pe zi pentru angajații care au mai multe contracte încheiate cu instituții sau autorități publice. Documentul modifică atât Codul Muncii, cât și Legea privind Inspecția Muncii. În paralel, Guvernul Bolojan a anunțat că susține măsura, dar vrea ca ea să fie aplicată și în mediul privat, nu doar la stat.

Noua lege propune modificare unor articole importante din Codul Muncii și stabilește, pentru prima dată, o limită zilnică de lucru în cazul celor care cumulează mai multe contracte de muncă la stat.

Astfel, durata maximă a muncii ar trebui să fie de 12 ore pe zi pentru un angajat care are mai multe contracte cu instituții și autorități publice. În plus, salariatul va fi obligat, la încheierea sau modificarea unui contract, să declare pe proprie răspundere ce alte contracte mai are și ce program presupune fiecare dintre ele.

Instituțiile publice, regii autonome și companiile de stat vor avea obligația să verifice în Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal/Reges-Online) situația angajatului înainte de a semna contractul:

Instituțiile și autoritățile publice au obligația de a verifica, înainte de încheierea sau modificarea unui contract de muncă, existența altor contracte ale salariatului și de a respecta durata maximă a timpului de muncă, sub sancțiunea amenzilor semnificative, iar Inspecția Muncii controlează respectarea acestor reguli și implementează un mecanism automat de alertă în Registrul General de Evidență a Salariaților.

Pentru nerespectarea acestor reguli sunt prevăzute amenzi mari. Dacă angajatorul nu verifică datele în Revisal, poate fi sancționat cu amendă între 50.000 și 100.000 lei. Dacă angajatul nu declară celelalte contracte, riscă o amendă între 10.000 și 50.000 lei. Dacă angajatul depășește durata maximă de lucru de 12 ore, amenda este tot între 50.000 și 100.000 lei.

Legea introduce și răspunderea penală pentru angajatori. Încheierea unui contract de muncă știind că angajatul depășește limita legală de ore poate fi considerată infracțiune. În plus, Inspecția Muncii va avea obligația să implementeze un sistem de alertă automată în Revisal, care să semnaleze depășirea plafonului de ore în cazul cumulului de contracte.

Guvernul condus de Ilie Bolojan susține această lege, dar o consideră incompletă, potrivit profit.ro. Principalele obiecții ale Executivului sunt legate de domeniul de aplicare și de modul de sancționare. În forma votată de Parlament, regula se aplică doar salariaților din instituții publice, regii autonome și companii de stat. Guvernul atrage atenția că astfel se creează o discriminare față de angajații din mediul privat.

Din acest motiv, Executivul vrea ca limita de 12 ore pe zi să fie aplicată tuturor salariaților din România, indiferent dacă lucrează la stat sau la privat: „Ar fi necesar a se reglementa o soluție legislativă unitară pentru toate categoriile de angajatori, care să stabilească în mod clar și precis o durată maximă a timpului de muncă în cazul în care salariații încheie mai multe contracte individuale de muncă atât cu instituții și autorități publice, cât și cu angajatori din mediul privat”.

De asemenea, Guvernul consideră că și angajații care au mai multe contracte cu firme private trebuie să declare acest lucru, iar angajatorii privați să fie obligați să țină cont de programul declarat. În ceea ce privește accesul la Revisal, Executivul atrage atenția că, „dacă și angajatorii privați ar trebui să verifice contractele angajaților în Registru, ar fi nevoie de modificări legislative suplimentare, pentru a le permite accesul la date”.

Guvernul respinge ideea de a sancționa angajatul pentru depășirea limitei de muncă, susținând că răspunderea trebuie să cadă pe angajatori, care au permis încheierea contractelor fără respectarea regulilor. Totodată, Executivul recomandă ca măsura să fie aplicată și în cazul funcționarilor publici, care nu sunt vizați direct de Codul Muncii.