Economie Proiect OUG. Guvernul Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul la stat. Ce se schimbă, cine ar putea fi exceptat







Proiect OUG. Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru toți angajații din instituțiile publice, companiile și regiile de stat. Toată țara așteaptă să vadă ce ne așteaptă dacă vrem să muncim după pensionare.

Textul prevede că, dacă unui salariat i-a fost emisă decizia de pensionare și alege să rămână în activitate, plata pensiei se suspendă până la încetarea raportului de muncă/serviciu. În paralel, proiectul introduce o limită de vârstă de 70 de ani pentru continuarea activității, cu acord anual din partea ordonatorului de credite/angajatorului. Documentul este în transparență la Ministerul Muncii. Va trebui să treacă și de un control legal, prin sita CCR.

Fără pensie + salariu în același timp la stat: dacă rămâi la muncă după emiterea deciziei de pensionare, nu mai încasezi pensia pe durata activității. Poți lucra până la 70 de ani, dar numai cu acordul anual al instituției; dacă nu există acord, raportul de muncă/serviciu încetează de drept.

Transferurile și detașările între instituții sunt suspendate (cu unele excepții limitate) – măsură menită să reducă „ocolirea” restructurărilor și conservarea posturilor.

În forma vehiculată public astăzi, sursele de presă diferă: unele arată că medicii și profesorii nu sunt vizați de interdicție.

Altele spun că nu există încă excepții explicite – dezbaterea fiind deschisă, având în vedere crizele de personal din sănătate și educație. Așteptăm clarificarea oficială în forma finală a OUG.

Proiectul blochează detașările și transferurile în sectorul public (personal contractual și funcționari), cu excepții punctuale. De pildă, activități în cadrul organismelor/instituțiilor internaționale pentru perioade limitate.

Sunt prevăzute termene de 30 de zile pentru finalizarea anumitor transferuri deja în curs.

Un proiect similar privind interzicerea cumulului pensie–salariu a fost declarat neconstituțional de CCR în octombrie 2023 (Decizia nr. 521/2023), Curtea invocând lipsa clarității și atingerea disproporționată adusă unor drepturi.

Orice nouă reglementare trebuie să țină cont de această jurisprudență pentru a rezista controlului de constituționalitate.

Practica recentă arată că instanțele și CCR privesc cu strictețe limitările dreptului la pensie. În iulie 2025, Înalta Curte a publicat o decizie (RIL) care reiterează că regulile privind pensionarea și continuarea raportului de serviciu trebuie aplicate predictibil și în acord cu legea în vigoare.

Dacă lucrezi la stat și ești (sau vei fi curând) pensionar, proiectul schimbă radical modul în care îți poți continua activitatea: salariu sau pensie, nu ambele simultan, cu posibilitatea de a munci până la 70 de ani – dar numai cu acordul instituției. Urmărește forma finală a OUG și fii pregătit să iei o decizie informată imediat ce textul este adoptat în Guvern și publicat.

Acesta este un proiect aflat în dezbatere. Prevederile pot suferi modificări până la adoptarea și publicarea oficială.