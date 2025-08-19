International S-a aflat în ce țări ar vrea Trump și Putin să se întâlnească cu Zelenski pentru a negocia pacea







Donald Trump este foarte sigur pe el când vorbește despre organizarea unei întâlniri trilaterale între Putin, el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. La întâlnirea de ieri cu liderii europeni, președintele SUA a declarat public că el crede că va avea loc.

Dacă înainte de summitul din Alaska, președintele Donald Trump declara că își dorește un armistițiu rapid între Rusia și Ucraina, ulterior, după întâlnirea cu Putin a spus că nu crede că se va întâmpla și că mai important este semnarea unui acord de pace. Acesta ar da siguranța că războiul nu va reîncepe și că ar putea fi realizat într-o întâlnire dintre Putin și Zelenski.

Același lucru l-a accentuat și la summit-ul de la Casa Albă cu președintele Ucrainei și cu liderii europeni.

„Îmi place armistițiul. Din alt punct de vedere, oprești imediat uciderea. Dar cred că un acord de pace la sfârșitul tuturor acestor lucruri este ceva foarte realizabil și poate fi realizat în viitorul apropiat.”

„Evident, cu toții am prefera un armistițiu imediat în timp ce lucrăm la o pace durabilă. Și poate că așa ceva s-ar putea întâmpla. Dar în acest moment, nu se întâmplă”, a declarat Trump. El a adăugat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin trebuie să discute această chestiune.

Zelenski s-a arătat dispus să se întâlnească cu Putin și a subliniat de câteva ori că Ucraina are nevoie de suportul președintelui Trump și al SUA. „Susținem ideea Statelor Unite, a președintelui Trump, de a opri acest război, de a găsi o modalitate diplomatică de a încheia acest război. Și suntem pregătiți pentru o trilateralitate, așa cum a spus președintele”, a declarat Volodimir Zelenski.

Întâlnirea celor trei lideri ar putea loc în această săptămână

Președintele Putin a comunicat că este de acord cu oferirea de garanții de Securitate pentru Ucraina. Trump i-a spus lui Macron că întâlnirea lui cu Putin și Zelenski pentru a negocia acordul de pace va avea loc cu siguranță, dar nu știe când, deocamdată.

Presa britanică a oferit aseară informația că există o mare posibilitate ca summit-ul trilateral să aibă loc între Putin, Trump și Zelenski chiar în această săptămână în Europa. Corespondentul la Casa Albă a ziarului Daily Mail a transmis că președintele Donald Trump preferă ca loc de întâlnire Roma, în timp ce președintele Putin vrea ca discuția să aibă loc în Elveția, la Geneva.

Cancelarul german, sceptic că Putin „ar avea curajul” să vină la întâlnire

Trump, în dialogul cu liderii europeni și în prezența presei, a afirmat că într-o săptămână-două crede că vor rezolva problema războiului printr-un acord de pace.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarant presei, la finalul convorbirilor din Biroul Oval, că președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică (n.r. de 30-40 min) cu președintele Trump și a fost de acord să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni.

Locația acelei întâlniri nu a fost încă stabilită, a le-a spus cancelarul Merz reporterilor, luni seara.

El a spus că un astfel de summit trebuie să fie bine pregătit, dar a subliniat că nu știe dacă Putin „ar avea curajul” să participe la un astfel de summit, făcând probabil aluzie la faptul că pe numele președintelui rus există un mandat de arestare valabil în toate țările UE.