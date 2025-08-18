International Care sunt liderii lumii sunați de Putin în paralel cu vizita lui Zelenski la Casa Albă







Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a inițiat o serie de discuții diplomatice cu lideri importanți ai lumii, sunând președinții Braziliei, Indiei și Africii de Sud.

Scopul acestor convorbiri a fost de a sublinia că Rusia nu este izolată pe plan internațional, în contextul apropiatei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează The Guardian.

Kremlinul a anunțat că, în discuțiile separate cu acești lideri, Putin i-a informat despre rezultatele summitului Rusia-SUA care a avut loc recent în Alaska. Aceste demersuri vin într-un moment în care Moscova încearcă să își consolideze sprijinul politic și economic, în special din partea statelor care au ales să rămână neutre sau să se alieze cu Rusia în contextul conflictului din Ucraina.

Pe de altă parte, în Europa, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că marți va avea loc o reuniune cu reprezentanții celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru a discuta rezultatele convorbirilor care au avut loc luni la Casa Albă privind situația din Ucraina.

„Am convocat o videoconferință a membrilor Consiliului European pentru mâine, la ora 13.00 CEST (14.00, ora României), pentru a face o informare cu privire la întâlnirile de astăzi de la Washington DC despre Ucraina”, a declarat António Costa.

El a subliniat că „împreună cu SUA, UE va continua să lucreze pentru o pace durabilă care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”. Această poziție arată determinarea Uniunii Europene de a susține Ucraina în fața agresiunii rusești și de a continua coordonarea cu partenerii transatlantici.

Înainte de întâlnirea crucială dintre Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, Putin încearcă să obțină susținerea liderilor Braziliei, Indiei și Africii de Sud pentru condițiile sale radicale privind încheierea războiului din Ucraina.

Brazilia, India, Rusia, Africa de Sud și China formează nucleul blocului economic BRICS, care a devenit o ancoră importantă pentru Moscova, mai ales după ce Rusia a fost izolată și exclusă de pe piețele occidentale ca urmare a invaziei pe scară largă în Ucraina.

Prin aceste contacte, Putin urmărește să întărească legăturile diplomatice și economice cu aceste state și să creeze o imagine a unui Moscova influent și susținut la nivel global.