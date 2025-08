Trump anunță construcția unei impresionante săli de bal la Casa Albă, din fonduri private

Președintele american Donald Trump va adăuga o sală de bal vastă în complexul Casei Albe, în cadrul unui nou proiect de remodelare de proporții.

Anunțul a fost făcut de Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a declarat că „miliardarul republican însuși și donatori privați cărora nu le-a dezvăluit identitatea urmează să finanțeze acest proiect în valoare de 200 de milioane de dolari”.

Leavitt a subliniat că „de 150 de ani, președinții, guvernele și personalul Casei Albe așteaptă o sală mare de recepție”. Clădirea va putea găzdui până la 650 de persoane și este destinată în principal recepțiilor oficiale în onoarea liderilor străini.

Good news for everyone who believed that Trump felt your pain during the campaign-- food and housing prices might be rising and tariffs might be making everyday goods more expensive, but at least Trump is getting a 90,000 sq ft ballroom for himself! https://t.co/NBmrPg8FWo

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) July 31, 2025