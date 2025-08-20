EVZ Special Ce trebuie să știi înainte să semnezi un contract de muncă. Clauze ascunse și sfaturi de la un specialist







Semnarea unui contract de muncă este un pas important în orice carieră, însă entuziasmul începutului poate face ca detaliile esențiale să treacă neobservate. Dincolo de salariu și program, în document pot exista clauze mai greu de înțeles, care, odată acceptate, îți pot influența semnificativ drepturile și obligațiile. Tocmai de aceea, citirea atentă și înțelegerea fiecărui articol sunt esențiale pentru a evita surprizele neplăcute pe termen lung.

Pentru a clarifica ce trebuie urmărit cu atenție și care sunt cele mai întâlnite „capcane” dintr-un contract de muncă, am stat de vorbă cu Mihaela Neagu, expert HR cu peste 20 de ani de experiență. Aceasta a oferit sfaturi practice și exemple concrete, menite să îi ajute pe angajați să își protejeze interesele și să intre într-o nouă colaborare cu încredere și transparență.

Mihaela Neagu a explicat că există anumite aspecte la care trebuie să fim atenți atunci când semnăm un contract de muncă. „Primele lucruri pe care ar trebui să le verifici într-un contract de muncă sunt funcția și responsabilitățile tale, adică ce urmează să faci concret și pentru ce ești angajat. Asigură-te că sunt conforme cu ce ai discutat la interviu. De ce? Pentru că totul pornește de la acolo: dacă nu e clar ce faci, e greu să știi ce drepturi ai, ce salariu e corect, ce program e justificat și ce se poate cere de la tine. În acest sens fișa de post este esențială. Citește-o cu atenție și clarifică orice neclaritate ai în privința acestui document. Dacă este nevoie, cere explicații sau consultă un specialist în HR sau un avocat.”, a afirmat aceasta.

Printre elementele esențiale ale contractului de muncă se numără salariul și condițiile de plată, dar și programul de lucru. „Verifică suma, data plății și eventualele bonusuri sau beneficii discutate și agreate la interviu. În contractul de muncă este precizată valoarea brută. Solicită viitorului angajator sa îți confirme că aceasta reprezintă echivalentul sumei nete agreate la interviu. În cazul programului de lucru, vorbim de orele, pauzele, flexibilitatea, munca în weekend sau ture. Am întâlnit multe situații în care în contract nu era precizat intervalul orar. Este greșit. Se trece atât numărul de ore ce urmează a fi prestate, durata pauzei de masă, dar și intervalul orar în care urmează să îți desfășori activitatea”, a precizat Mihaela.

Perioada de probă este o altă clauză standard, dar care necesită atenție, deoarece stabilește durata în care atât angajatul, cât și angajatorul pot înceta colaborarea mai ușor. La fel de importante sunt condițiile de acordare a concediului de odihnă. „Durata contractului: nedeterminat sau determinat? Dacă e pe perioadă determinată, vezi ce condiții sunt pentru prelungire. De asemenea, este indicat ca, în cazul contractului pe durată determinată, să fie precizate și motivele pentru care s-a optat pentru această variantă. Sunt anumite condiții concret prevăzute in Codul Muncii pretabile pentru perioada determinată a unui contract de muncă. Este de luat în calcul și perioada de probă, cât durează și ce presupune.

Pentru condițiile de concediu de odihnă, sunt societăți care, în baza obiectului de activitate si în conformitate cu regulamentul intern, au precizate anumite perioade în care se poate solicita (și aproba) concediul de odihnă. Nu este nimic greșit sau ilegal. Dar este de preferat să fie discutat și clarificat de la început acest aspect. Fii atent la clauzele speciale, de confidențialitate, neconcurență, mobilitate etc”, spune expertul.

Potrivit specialistului, există anumite clauze în contractele de muncă care pot pune în dificultate angajații. „Există câteva clauze „capcană” care apar frecvent în contractele de muncă și pe care mulți angajați le trec cu vederea la semnare. Acestea pot părea inofensive, dar pot avea consecințe serioase dacă nu sunt înțelese corect. Citește cu atenție fiecare clauză, mai ales cele care par „standard”. Cere clarificări scrise sau consultă un specialist în dreptul muncii. Nu semna sub presiune – ai dreptul să analizezi contractul acasă. Dacă ceva pare vag sau disproporționat, negociază sau refuză”, spune specialistul.

Mihaela Neagu a oferit câteva exemple de clauze care pot ascunde capcane. „Clauza de neconcurență interzice angajatului să lucreze pentru un competitor sau în același domeniu după încetarea contractului. Capcană: Dacă nu este însoțită de o indemnizație lunară (minim 50% din media salariilor brute din ultimele 6 luni), este nulă. Mulți angajați semnează fără să știe că pot fi limitați profesional fără compensație. Clauza de confidențialitate obligă angajatul să nu divulge informații interne. Capcană: Poate fi formulată vag, acoperind chiar și informații banale, ceea ce poate duce la sancțiuni nejustificate. Pe de altă parte salariatului nu i e poate reține nicio sumă din salariu, decât în baza unei decizii judecătorești definitive și irevocabile. Nu ne referim aici la reducerea salariului aplicata în urma unei cercetări disciplinare.

Clauza de mobilitate permite angajatorului să trimită angajatul să lucreze în diverse locații. Capcană: Dacă nu sunt precizate limite geografice și compensații (diurnă, transport), angajatul poate fi obligat să se deplaseze frecvent pe cheltuiala proprie. Clauze de penalizare anticipată - uneori apar clauze care stabilesc din start o sumă fixă pe care angajatul trebuie să o plătească dacă produce un prejudiciu. Capcană: Acestea sunt ilegale conform Curții Supreme și nu ar trebui să existe în contract. În caz de litigiu sunt anulate în instanță”, spune specialista.