Social Concediul medical 2025. Cum te protejează legea și ce obligații are angajatorul







Concediul medical le oferă angajaților timpul necesar pentru refacere și le garantează protecție atunci când starea de sănătate îi împiedică să își desfășurare activitatea. Pe durata concediului medical, contractul individual de muncă se suspendă, iar activitatea profesională a salariatului este temporar întreruptă. În acest interval, angajatorul nu poate solicita revenirea la muncă și nici nu poate dispune concedierea.

Atât Codul Muncii, cât și OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări asigurări sociale de sănătate interzic angajatorului să solicite prezența la locul de muncă pe durata concediului medical. În această perioadă, angajatul nu primește salariul obișnuit, ci o indemnizație de concediu medical, plătită inițial de angajator.

Pentru bolile comune, primele cinci zile sunt suportate din fondurile proprii ale angajatorului, iar sumele suplimentare pot fi recuperate de la stat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În cazul concediilor speciale, cum sunt cele pentru accidente de muncă, boli profesionale, sarcină și lăuzie sau pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizațiile sunt acoperite integral de fondurile publice, fără costuri suplimentare pentru angajator, cu excepția plății inițiale.

Angajatorul nu are dreptul și nici competența de a evalua starea de sănătate a angajatului și nu poate decide singur dacă acesta este apt pentru muncă. Odată ce medicul de familie sau un specialist eliberează un certificat medical care atestă incapacitatea temporară de muncă, angajatorul este obligat să respecte acest document. Chiar dacă apar suspiciuni privind veridicitatea stării medicale, angajatorul nu poate chema salariatul la serviciu.

Spre deosebire de concediul medical, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă, însă doar în situații excepționale și bine justificate. Este important de știut că legea nu calculează concediul medical în ore de muncă, ci în zile calendaristice complete.

Ziua de concediu medical are 24 de ore, indiferent dacă angajatul are normă întreagă sau parțială. Astfel, un angajat cu normă parțială nu are mai puține zile de concediu medical decât unul cu normă întreagă, iar orele suplimentare efectuate nu dau dreptul la mai multe zile de concediu medical. Drepturile sunt egale pentru toți salariații, calculate pe zile, nu pe ore.

Concedierea pe durata acestuia este interzisă de Codul Muncii, iar orice încercare de a încheia contractul în această perioadă este nulă. După revenirea la serviciu, angajatorul poate decide încetarea contractului doar dacă o expertiză medicală oficială stabilește că salariatul este inapt. fizic sau psihic pentru a-și îndeplini atribuțiile. În lipsa unei astfel de constatări, angajatul nu poate fi concediat doar pentru că a beneficiat de concediu medical.