O amplă operațiune internațională coordonată de autoritățile bulgare și susținută de Europol a dus la arestarea a 29 de persoane și la eliminarea a peste 27.000 de adrese URL implicate în distribuirea ilegală de conținut online.

Acțiunea, desfășurată pe parcursul a șapte luni, a vizat rețele criminale care obțineau venituri semnificative din furnizarea neautorizată de transmisiuni sportive, filme și canale de televiziune premium.

Operațiunea, denumită KRATOS 2, s-a desfășurat între septembrie 2025 și aprilie 2026 și a implicat autorități de aplicare a legii din Europa și din afara continentului.

Ancheta a vizat infrastructura tehnică utilizată de serviciile IPTV ilegale și platformele de streaming neautorizate care operau în mai multe jurisdicții.

Potrivit Europol, operațiunea a dus la destructurarea a nouă grupuri de crimă organizată implicate în distribuirea ilegală de conținut protejat prin drepturi de autor.

Autoritățile au identificat 86 de suspecți și au efectuat 148 de percheziții domiciliare. În urma investigațiilor, 59 de dosare au fost trimise către autoritățile judiciare competente, iar alte 72 de anchete penale sunt încă în desfășurare.

În cadrul acțiunii au fost raportate 169 de domenii online și au fost eliminate 27.332 de adrese URL utilizate pentru distribuirea ilegală a conținutului digital.

Anchetatorii arată că grupările implicate folosesc infrastructuri tehnice complexe pentru a evita detectarea și intervenția autorităților.

Conform Europol, platformele destinate utilizatorilor sunt separate de serverele care găzduiesc conținutul piratat, iar serviciile sunt distribuite în mai multe țări pentru a îngreuna identificarea și închiderea acestora.

„Ceea ce pare consumatorilor a fi acces ieftin la conținut premium este alimentat de întreprinderi criminale complexe”, se arată în comunicatul instituției.

Modelul de operare permite rețelelor să genereze venituri importante din abonamente ilegale, în timp ce își reduc expunerea la acțiunile autorităților.

Pe lângă încălcarea drepturilor de autor, serviciile ilegale de streaming pot reprezenta o amenințare pentru securitatea utilizatorilor.

Europol avertizează că persoanele care accesează astfel de platforme se pot expune la programe malware, aplicații spyware, furt de date personale și alte forme de exploatare online.

Autoritățile susțin că multe dintre aceste servicii operează fără măsuri adecvate de securitate, iar utilizatorii nu au garanții privind protecția informațiilor personale sau bancare.

Un alt rezultat semnificativ al operațiunii a fost identificarea a 722.961 de obiecte care încălcau drepturile de proprietate intelectuală.

Datele colectate de anchetatori evidențiază amploarea pieței ilegale care s-a dezvoltat în jurul distribuirii neautorizate de conținut digital și a produselor asociate.

Operațiunea KRATOS 2 a reunit autorități din Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite.

Rezultatele operațiunii KRATOS 2:

29 de persoane arestate;

86 de suspecți identificați;

148 de percheziții domiciliare;

9 grupuri de crimă organizată destructurate;

59 de cazuri trimise autorităților judiciare;

72 de anchete penale aflate în desfășurare;

169 de domenii raportate;

27.332 de adrese URL eliminate;

722.961 de obiecte care încălcau drepturile de autor identificate.

Operațiunea KRATOS 2 reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni internaționale recente împotriva rețelelor de streaming ilegal.

Rezultatele investigației evidențiază atât dimensiunea fenomenului, cât și cooperarea extinsă dintre autoritățile din mai multe state pentru combaterea infracțiunilor care afectează industria conținutului digital și drepturile de proprietate intelectuală.