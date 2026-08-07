La un an de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu lansează cele mai grave acuzații de până acum. Vedeta susține că a fost „ștearsă” intenționat din biografia oficială a bărbatului alături de care a trăit peste un deceniu și lasă să se înțeleagă că familia sportivului ar încerca să rescrie istoria relației lor.

Mihaela Rădulescu spune că a fost ștearsă din viața lui Felix Baumgartner, fiind umilită, din nou, de familia sportivului. Ultima schemă a foștilor socri e devastatoare.

Românca a publicat un mesaj amplu, în limba engleză, pentru a fi accesibil tuturor prietenilor sportivului, în care povestește că exact în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner au avut loc două schimbări care au pus-o pe gânduri.

Vedeta susține că administrarea conturilor de Facebook și Instagram ale lui Felix a fost preluată de un fost angajat Red Bull, la solicitarea familiei, iar în aceeași zi ar fi fost modificată și pagina de Wikipedia a sportivului.

„Exact la un an de la moartea lui Felix, pe 17 iulie 2026, un fost angajat Red Bull, M.H., a preluat conturile de social media ale lui Felix – Instagram și Facebook –, la cererea familiei, ceea ce este un gest frumos. A lucrat ani de zile la Red Bull Media House și presupun că a păstrat respectul pentru Felix”, a scris Mihaela Rădulescu.

Partea care a revoltat-o pe vedetă este modificarea paginii de Wikipedia a lui Felix Baumgartner.

„Partea amuzantă este că, exact în aceeași zi, când toți cei care l-au cunoscut pe Felix ar fi trebuit să-i cinstească memoria, pagina lui de Wikipedia a fost modificată, iar singura secțiune ștearsă a fost cea despre viața personală. Mai exact... eu. Am fost complet ștearsă din existența lui”, a mai arătat Mihaela Rădulescu în dezvăluirea sa.

Ea susține că eliminarea informațiilor despre relația lor nu poate fi întâmplătoare.

„Ca și cum ori aș fi făcut ceva greșit, ori cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat matur, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și cea mai frumoasă relație din viața lui cu... mine, fata din România. Ei bine, Wikipedia, ce să spun... lucruri ciudate se întâmplă cu paginile voastre”, a continuat vedeta.

În partea a doua a mesajului ei, Mihaela Rădulescu lasă să se înțeleagă că ștergerea numelui ei face parte dintr-un plan mai amplu, o schemă pusă la punct de foștii ei socri.

„Aceea nu a fost o viață împărtășită” pare acum un proiect în desfășurare, cu mai multe forțe unite. Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o altă versiune, modificată pentru a se potrivi intereselor actuale”, a mai notat Mihaela Rădulescu, cu trimitere precisă la comportamentul părinților sportivului cu care s-a iubit 12 ani.

Vedeta continuă într-un ton ironic.

„Se pare că le este teamă de mine... Credeți că vor încerca să-mi șteargă și paginile de social media? Sau sutele de articole despre relația noastră? Sau miile de fotografii și videoclipuri cu noi din întreaga lume sau pur și simplu de acasă, luând micul dejun? Cine credeți că mă șterge și de ce? Îmi pare atât de rău, Felix...”, a încheiat vedeta mesajul său.

Nu este pentru prima dată când apar informații despre o relație rece între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. După moartea sportivului, presa a relatat că vedeta română nu ar fi fost implicată în deciziile importante luate de familie și că s-ar fi simțit exclusă în repetate rânduri.

Potrivit informațiilor publicate de Rețete și Vedete de-a lungul timpului, gesturile familiei au alimentat percepția că Mihaela Rădulescu nu este tratată ca femeia care i-a fost alături lui Felix în ultimii 12 ani de viață. Așa cum am arătat, vedeta a fost exclusă din anumite momente și decizii simbolice.

Părinții lui i-au interzis accesul în casele în care a trăit cu acesta, Mihaela a putut să își recupereze cu greu obiectele personale, și asta în saci de gunoi, pentru ca umilința să fie completă. În plus, foștii socri i-au trimis și factura rămasă neachitată de Felix, după moartea sa, pentru niște modificări aduse motocicletei pe care acesta i-o cumpărase cadou pentru aniversarea zilei de naștere, cu numai câteva săptămâni înainte de tragicul accident.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul european. De-a lungul relației, sportivul a vorbit în repetate rânduri despre iubita sa, i-a făcut declarații publice de dragoste și a susținut-o în proiectele profesionale. De altfel, chiar Mihaela afirma în trecut că singurele despărțiri dintre ei au existat „în titlurile presei din România”, iar relația lor a rezistat peste un deceniu, în ciuda programului complicat și a distanțelor.

La un an de la dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu spune că nu luptă doar cu dorul, ci și cu ceea ce consideră a fi o încercare de a fi eliminată din povestea oficială a vieții bărbatului pe care îl numește, în continuare, marea iubire a vieții sale.

Foto: Instagram