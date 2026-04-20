Mihaela Rădulescu a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru a fi cu Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a discutat despre relația pe care a avut-o cu regretatul Felix Baumgartner, în contextul scandalului cu familia acestuia. Vedeta a vorbit recent despre eforturile și sacrificiile din spatele imaginii lor și despre rolul discret pe care l-a avut în viața parașutistului austriac, de la gestionarea carierei până la activitățile de zi cu zi. „I-a luat lui Felix două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea mereu lângă el”, a scris aceasta, într-o postare pe Instagram.

Fosta jurată a emisiunii „Românii au talent” a declarat că a fi partenera unui bărbat cu o meserie periculoasă presupune sacrificii pe care puține femei le înțeleg. Ea a explicat că un sportiv de performanță are nevoie de susținere totală, fără a fi presat de „problemele obișnuite”.

„I-a luat lui Felix două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea mereu lângă el — îmi puteam organiza programul în funcție de al lui, aveam eleganță socială și capacitatea de a vorbi cu oricine, în cinci limbi, eram agentul de turism pentru amândoi, asistentul lui personal în orice fel posibil (chiar și dincolo de fișa obișnuită a postului). Eram portar de media când era nevoie, copywriter, videograf, negociator, consilier și cel mai bun prieten. Găteam pentru el în fiecare casă în care am stat prin lume, îi spălam și călcam hainele, eram liniștită când era concentrat, îl încurajam când era jos, îl calmam când era nervos, îl admiram pentru milioanele de motive pe care le-am descoperit pe parcurs”, a dezvăluit aceasta.

Vedeta a declarat că i-a oferit „iubire, respect, liniște și energie”, astfel încât Felix Baumgartner să își poată desfășura activitatea „zâmbind”. În același timp, aceasta a afirmat că a primit aceleași lucruri, alături de o „viață extremă și spectaculoasă la care alții doar visează”.

„Asta a fost o viață trăită cu adevărat, pentru amândoi. Aceasta este iubirea la care ar trebui să aspire orice femeie, dar nu uita — trebuie să oferi totul ca să primești totul. Și învață și din tragedia mea: ai întotdeauna un plan B, dacă ești ca noi — două persoane îndrăgostite nebunește, practic căsătorite ‘ca la carte’ (doar că noi am scris cartea singuri). Dacă ar fi să fiu cea mai mândră de ceva ce am făcut pentru Felix, ar fi… felul în care m-a iubit el pe mine, mai arată mesajul publicat de vedetă”, a scris aceasta.

Săptămâna trecută, Mihaela Rădulescu a reacționat la acuzațiile potrivit cărora ar fi vrut să profite de averea lui Felix Baumgartner. Vedeta a explicat că nu a fost niciodată interesată de banii iubitului său.

„Sunt ultima persoană care ar vrea să poarte o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată greșit ca… „hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți 3 plătiți din recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…). Au fost depășite toate limitele decenței, iar ceea ce mi-au făcut când am primit în sfârșit „permisiunea’ să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi tăcea”, a explicat aceasta.