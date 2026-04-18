O vedetă a muzicii country afirmă că a fost urmărită de obiecte ciudate în timpul unui zbor

Mai exact, vedeta muzicii country Kacey Musgraves susține că a trăit o experiență neobișnuită, pe care o interpretează ca un posibil contact cu extratereștri, în timpul unui zbor recent dintre Fort Worth și Nashville.

Artista în vârstă de 37 de ani, cunoscută pentru piesa „Happy & Sad”, afirmă că a observat pe cer trei obiecte zburătoare neidentificate în timpul unui zbor intern din Texas, pe 10 aprilie. Potrivit declarațiilor sale, fenomenele ar fi fost vizibile timp de aproximativ 45 de minute. Nici echipajul aeronavei nu a putut oferi o explicație clară asupra naturii lor.

Înainte de acest episod, cântăreața a menționat că a mai avut de-a lungul vieții întâlniri cu situații „ciudate și greu de explicat”, însă de această dată spune că a fost surprinsă de prezența a trei „sfere luminoase” care păreau să se miște coordonat și să se urmărească reciproc la altitudine mare, aproximativ 15.000 de metri.

Descriind evoluția neobișnuită a obiectelor observate pe cer, Kacey a relatat că acestea nu semănau cu nicio aeronavă cunoscută sau controlată de oameni. Potrivit acesteia, sferele apăreau și dispăreau la intervale neregulate, se aliniau uneori în forme triunghiulare și prezentau variații de culoare, de la portocaliu intens la luminozități foarte puternice, schimbându-și totodată dimensiunea în mod vizibil.

Artista a mai precizat că fenomenul ar fi „însoțit” avionul pe ruta Little Rock – Nashville, moment în care, după aterizare, atât ea, cât și managerul său au rămas surprinși de situație, descriind totul drept „incredibil”.

După acest episod, Kacey a spus că a discutat cu piloții despre ceea ce se întâmplase, iar răspunsul acestora a fost că nu era un caz izolat. Ei ar fi confirmat că observă frecvent astfel de apariții, descrise ca „trei sfere pe cer”, fără a avea însă o explicație clară pentru ele.

În dialogul relatat, piloții ar fi reacționat cu uimire și chiar cu amuzament, susținând că astfel de formațiuni sunt vizibile aproape în fiecare seară și sunt observate de numeroși colegi din aviație. Unul dintre ei a menționat că le-a văzut recent în zona New York, în timp ce alți piloți au indicat observații similare inclusiv în regiunea Dallas, fără ca natura fenomenului să fie cunoscută.

În încheierea relatării sale, Kacey a spus că întreaga situație i s-a părut „extrem de ciudată”. Ea a subliniat că obiectele observate păreau să își schimbe constant direcția și să urmărească avionul, adăugând că acest episod este doar unul dintre numeroasele momente inexplicabile pe care le-a trăit sau le-a documentat.

Kacey a mai menționat că astfel de fenomene nu sunt deloc recente, afirmând că se petrec de ani de zile și că nu are o explicație clară pentru ceea ce a surprins. În același timp, ea s-a întrebat dacă și alte persoane au văzut fenomene similare, remarcând dificultatea de a distinge realitatea într-o perioadă în care informațiile vizuale pot fi ușor puse sub semnul întrebării. Deși a recunoscut calitatea slabă a înregistrării video, a spus că este surprinsă că a reușit totuși să prindă momentul.

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară, mulți susținători considerând relatarea credibilă, în contextul în care statul Texas și, în general, vestul Statele Unite ale Americii sunt frecvent asociate cu numeroase semnalări de fenomene de tip OZN.

Într-un context similar, în 2024, Charlie Kirk a povestit o experiență apropiată ca descriere, relatând că a observat obiecte neidentificate în timpul unui zbor de întoarcere de la un meci al echipei Penn State University. El a afirmat atunci că obiectele se aflau la altitudini de aproximativ 25.000–30.000 de metri și că păreau să se deplaseze într-un mod neobișnuit, diferit de traiectoria liniară a sateliților, descriind o mișcare circulară.