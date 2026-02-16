Luke Grimes, vedeta din „Yellowstone”, pregătește un album de muzică country

Luke Grimes, cunoscut publicului larg pentru rolul său din serialul de succes Yellowstone, pregătește o nouă surpriză pentru fanii care l-au urmărit în ultimii ani pe micile ecrane. După ce și-a consolidat statutul de star grație producției care a devenit un fenomen internațional, actorul pare hotărât să deschidă un nou capitol în viața sa, informează womansworld.com.

La 42 de ani, Luke Grimes își surprinde din nou fanii, de data aceasta nu pe ecran, ci în studio. Artistul pregătește pentru 2026 albumul pe care publicul îl așteaptă de mult: o colecție amplă ce reunește cele mai apreciate piese din repertoriul său, de la „No Horse to Ride” până la cele mai recente hituri lansate anul acesta. Materialul promite o incursiune autentică în universul său country, unde sensibilitatea lirică se îmbină cu influențele western moderne.

Anunțul vine într-un moment de glorie pentru actor, în contextul în care noul spin-off al serialului Yellowstone, intitulat Marshals, urmează să debuteze în curând. Deși producția TV este încă în așteptarea premierei, Grimes le oferă admiratorilor săi o experiență muzicală menită să țină viu interesul până la lansare.

Mai mult decât o simplă compilație, albumul, care va purta titlul „Redbird”, este descris ca un proiect de suflet, reflectând parcursul său artistic și evoluția sa în lumea country.

Actorul și muzicianul Luke Grimes își extinde parcursul artistic dincolo de platourile de filmare și de peisajele rurale care l-au consacrat, anunțând lansarea celui de-al doilea album de studio. Intitulat Redbird, materialul va ajunge la public pe 3 aprilie, iar primul indiciu despre direcția sonoră a fost deja oferit prin single-ul „Love You Now”, disponibil pentru streaming.

Anunțul, făcut vineri, 13 februarie, marchează o nouă etapă în evoluția sa muzicală. Grimes descrie procesul de creație al albumului drept unul profund eliberator, o formă de descărcare emoțională. Potrivit artistului, există momente în care intensitatea trăirilor nu poate fi cuprinsă în cuvinte obișnuite, iar muzica devine singurul limbaj posibil. Deși pornesc din experiențe personale, piesele ating teme universale – iubirea, pierderea și lecțiile care vin odată cu ele.

Albumul reunește zece compoziții, fiecare purtând amprenta colaborării dintre Grimes și o echipă de creatori apreciați: Jessie Jo Dillon, Natalie Hemby, Nick Walsh, Wolf Mahler și Dave Cobb, acesta din urmă semnând și producția materialului.

Tracklist-ul include titluri precum „High Rise Jeans”, „Come Home”, „Love You Now”, „Hummingbird”, „Drink Drink Drink”, „Love Me That Way”, „I’m Not Gonna Leave You”, „Without You”, „Haunted” și „A Little More Time”.

Luke Grimes și-a consolidat rolul de co-creator în „Redbird”, contribuind nu doar la scrierea majorității pieselor, ci și la instrumentația albumului, incluzând chitară acustică, percuție și tobe. În procesul de creație, el a lucrat cot la cot cu producătorul Cobb și cu colaboratori precum Jessie Jo Dillon și Natalie Hemby, potrivit sinopsisului albumului transmis publicației Woman's World.

Piesele de pe „Redbird” explorează teme variate, de la introspecție și asumarea responsabilității, până la pierdere și angajament. Melodii precum „Drink Drink Drink” și „Haunted” pun în prim-plan luptele cu îndoiala de sine, în timp ce „Without You”, „A Little More Time” și recent lansata „Love You Now” reflectă puterea liniștită a prezenței și rezilienței emoționale.

Înainte de „Redbird”, Grimes a lansat în 2024 un album omonim, despre care a mărturisit că i-a luat doi ani de reflecție înainte de a-l publica. „Am fost nervos, nu voiam să fiu judecat sau să par că încerc să iau slujba altcuiva. În cele din urmă, am realizat că trebuie să depășesc frica și să merg înainte, pentru că aș fi regretat să nu fac asta”, a declarat artistul.

Grimes subliniază legătura personală pe care o are cu muzica sa: „Muzica vorbește despre experiențe comune. Ne leagă prin emoții și ne face să simțim că nu suntem singuri în ceea ce trăim”, Spre deosebire de actorie, unde misterul și personajele sunt esențiale, muzica sa este pur personală: „În muzica mea, cuvintele vin direct din mine. Nu te poți ascunde în spatele unui rol; totul este autentic și sincer”, a explicat el.