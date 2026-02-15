Monden

Kayce Dutton intră în US Marshals. Ce se știe despre noul spin-off Yellowstone

Kayce Dutton intră în US Marshals. Ce se știe despre noul spin-off Yellowstone
În anticiparea debutului spin-off-ului mult așteptat al serialului Yellowstone, intitulat „Y: Marshals”, fanii sunt nerăbdători să descopere următoarea etapă din viața lui Kayce Dutton. Noul serial promite să urmărească aventurile personajului care s-a alăturat unei unități speciale a US Marshals, pentru a protejeze Montana.

Noul trailer pentru serialul Yellowstone, intitulat Y: Marshals, a fost lansat

Kayce Dutton preia conducerea unei echipe de șerifi americani în Montana, alături de fiul său adult, Tate (Brecken Merrill). Aceasta vine după ce familia sa a vândut ferma deținută în stat și a decis să înceapă un nou capitol în viața lor, în urma evenimentelor care au încheiat sezonul 5 din Yellowstone, final ce a marcat și încheierea serialului original de la Paramount Network.

Noul spin-off, „Y: Marshals”, face parte din seria extinsă a universului Yellowstone, continuând franciza creată de Taylor Sheridan și oferind fanilor o perspectivă proaspătă asupra personajelor și poveștilor din Montana.

Deși spin-off-ul „Y: Marshals” aduce înapoi mai mulți actori din Yellowstone, precum Brecken Merrill, Gil Birmingham și Mo Brings Plenty, care își reiau rolurile,  absența notabilă a lui Kelsey Asbille, care o interpreta pe Monica, soția lui Kayce Dutton, ridică semne de întrebare.

Rămâne de văzut dacă această omisiune va aduce noi încercări și tragedii pentru personajul central. În același timp, serialul introduce o serie de noi figuri: Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos și Tatanka Means completează distribuția, promițând dinamism și noi conflicte în universul extins Yellowstone.

După ce vinde ferma familiei, Kayce Dutton se alătură unei unități de elită a mareșalilor americani

După ce vinde ferma familiei și închide un capitol important din viața sa, Kayce Dutton se alătură unei unități de elită a mareșalilor americani, combinându-și abilitățile de cowboy și pregătirea de Navy SEAL pentru a menține Montana în siguranță.

Alături de coechipierii săi Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) și Miles Kittle (Tatanka Means). Kayce trebuie să facă față misiunilor periculoase, în timp ce încearcă să-și protejeze familia și prietenii apropiați, inclusiv fiul său Tate (Brecken Merrill) și confidenții săi Thomas Rainwater (Gil Birmingham) și Mo (Mo Brings Plenty) din rezervația Broken Rock.

Premiera „Y: Marshals” este programată pentru duminică, 1 martie, la CBS și va fi disponibilă în direct și la cerere pe Paramount+ pentru abonații Paramount+ Premium, sau la cerere a doua zi pentru abonații Paramount+ Essential.

Ce fac mareșalii americani: între prinderea fugariilor și protecția martorilor

Serviciul Mareșalilor din Statele Unite este cea mai veche agenție federală de aplicare a legii din SUA, fondată în 1789, și își desfășoară activitatea într-un spectru foarte larg de responsabilități. Una dintre misiunile sale principale este identificarea și capturarea fugariilor federali. Conform datelor oficiale, începând cu 2025, peste 73.000 de fugari au fost prinși sau judecați de mareșalii americani, ceea ce înseamnă aproape 300 de arestări zilnice.

Pe lângă această sarcină, mareșalii se ocupă de transportul infractorilor și al prizonierilor între instituții și de asigurarea securității în cadrul instanțelor. Divizia de Securitate Judiciară a Serviciului Mareșalilor are ca misiune protejarea procesului judiciar, garantând desfășurarea în siguranță a procedurilor și protecția judecătorilor federali, a juraților și a altor membri ai sistemului judiciar.

O altă responsabilitate importantă este confiscarea bunurilor infractorilor

Case, vehicule, bani sau alte active legate de activități ilegale sunt preluate de mareșali, apoi vândute, distruse sau folosite în scopuri legale. Veniturile obținute din aceste acțiuni sunt folosite pentru finanțarea programelor agenției, pentru despăgubirea victimelor și pentru sprijinirea altor eforturi de aplicare a legii.

Serviciul Mareșalilor gestionează și Programul de Protecție a Martorilor. Martorii care depun mărturie împotriva organizațiilor criminale se află adesea în pericol, iar programul le oferă protecție, noi identități și sprijin financiar pentru a le asigura siguranța lor și a familiilor lor.

Astfel, rolul mareșalilor americani depășește simpla aplicare a legii: ei prind fugari, protejează justiția, gestionează bunuri și protejează martorii, contribuind la funcționarea sigură și eficientă a sistemului judiciar federal.

Ce va face Kayce Dutton ca mareșal al SUA

Detaliile privind atribuțiile lui Kayce Dutton în calitate de mareșal al Statelor Unite rămân, pentru moment, un mister, iar fanii vor trebui să aștepte premiera serialului pe 1 martie pentru a afla mai multe.

Totuși, experiența sa anterioară ca membru Navy SEAL sugerează că va folosi aceste competențe pentru a identifica și captura infractorii care pun în pericol familia și comunitatea sa.

Privind parcursul său, este de așteptat ca devotamentul său față de protecția statului Montana și a celor dragi să se manifeste și în noua poziție.

Cu curajul și determinarea care îl caracterizează, Kayce pare pregătit să aducă aceeași energie și profesionalism forțelor federale, rămânând fidel valorilor care definesc familia Dutton. Cert este că 1 martie va marca debutul unei noi etape palpitante pentru acest personaj foarte îndrăgit, informează womansworld.com.

