Thrillerul cu starurile din „Yellowstone”, lansat pe platformele de streaming

Luke Grimes, cunoscut publicului pentru rolul lui Kayce Dutton din „Yellowstone”, își demonstrează din nou talentul actoricesc într-un thriller polițist apreciat de critici și fani, „Into The Ashes”. Filmul, disponibil acum pe principalele platforme de streaming, a primit recenzii pozitive, iar interpretarea lui Grimes a fost remarcată în mod special.

Actorul, care se pregătește să revină în universul Yellowstone prin proiectul „The Marshals”, împarte distribuția cu nume sonore precum Frank Grillo, cunoscut din filmele Marvel și DC, și James Badge Dale, care a jucat rolul lui John Dutton Sr. din Yellowstone. Distribuția remarcabilă și intrigile filmului contribuie la succesul producției și la entuziasmul fanilor.

Filmul „Into the Ashes” îl urmărește pe Nick (interpretat de Luke Grimes), un fost deținut care încearcă să-și reconstruiască viața într-un mic oraș din Alabama. După ce își găsește liniștea alături de noua sa soție, trecutul violent amenință să-i destrame universul aparent stabil.

Tulburarea apare odată cu sosirea lui Sloan (Frank Grillo), o figură sinistră din trecutul lui Nick, care caută răzbunare. Forțat să înfrunte pericolul, protagonistul este prins într-un conflict care îl determină să riposteze, transformându-se treptat într-un bărbat hotărât să-și facă dreptate.

Pe parcursul căutării lui Sloan și a bandei sale, Nick se confruntă și cu șeriful local Frank, socrul său, care se află în propria luptă morală. Această tensiune familială adaugă o dimensiune suplimentară poveștii despre violență și consecințe.

La debutul său, filmul nu a reușit să impresioneze criticii, acumulând doar 30% pe Rotten Tomatoes. Cu toate acestea, câteva recenzii au evidențiat calitățile sale, descriindu-l drept „un western noir modern, frumos dar și brutal; deși nu toate piesele puzzle-ului se potrivesc perfect, rămâne o poveste captivantă, plină de imagini memorabile și interpretări solide”.

Anii care au urmat au schimbat percepția asupra filmului, fanii și criticii considerându-l acum unul dintre cele mai subestimate thrillere polițiste recente. Site-ul Slashfilm a afirmat chiar că este „unul dintre cele mai trecute cu vederea filme în care Luke Grimes și Frank Grillo joacă rolurile principale”.

Cinefilii pasionați nu s-au sfiit să-și exprime entuziasmul. Unul dintre ei a comentat: „Este incredibil cum un film atât de bun primește un scor atât de mic. Actoria este excelentă, regia impecabilă, iar utilizarea muzicii și a liniștii în scene este absolut remarcabilă. Nu înțeleg recenziile proaste.”

Alt cinefil i-a acordat nota maximă, „10”, subliniind: „Un film emoționant, cu interpretări și cadre cinematice impresionante și o coloană sonoră memorabilă. Atmosfera te captivează și nu pot decât să-l recomand tuturor. Am fost încântat să-l văd și nu m-a dezamăgit!”

Experții și fanii recomandă vizionarea filmului înainte ca Luke Grimes să apară în viitorul spin-off „Yellowstone” și înainte de rolul viitor al lui Frank Grillo în sezonul doi al serialului „Superman și Peacemaker”.

Deși filmul a avut o lansare limitată în cinematografele americane, el a câștigat rapid audiență pe platformele de streaming. „Into the Ashes” este disponibil pe Prime Video pentru abonați, dar poate fi vizionat gratuit și pe Plex, un serviciu de streaming susținut de reclame, care oferă filme și emisiuni TV fără abonament.