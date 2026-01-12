Kevin Costner ar fi vrut un alt final pentru „Yellowstone”

Kevin Costner, starul emblematic al serialului „Yellowstone”, a recunoscut recent că nu a fost pe deplin mulțumit de modul în care s-a încheiat unul dintre cele mai urmărite seriale de televiziune ale ultimilor ani. Actorul, cunoscut pentru interpretarea complexă a lui John Dutton, a dezvăluit că ar fi preferat să se încheiere diferit, informează Express.

Potrivit lui Costner, deciziile privind finalul au fost în mare parte dictate de echipa de producție și de scenariști, însă el și-ar fi dorit ca anumite momente-cheie să fie diferite.

Mai exact, Kevin Costner, starul din Yellowstone, a dezvăluit recent că în mintea sa finalul serialului ar fi trebuit să fie mult diferit de ceea ce s-a văzut pe ecran cu privire la familia Dutton.

Drama western creată de Taylor Sheridan a captivat publicul timp de cinci sezoane, însă parcursul său s-a complicat odată cu decizia lui Costner de a renunța la rolul central al fermierului John Dutton.

Într-un moment neașteptat al celei de-a doua jumătăți a sezonului cinci, personajul său a fost ucis, lăsând moștenirea familiei Dutton pe umerii copiilor săi: Beth (Kelly Reilly) și Kayce (Luke Grimes).

Chiar dacă serialul-fenomen și-a încheiat povestea, aventurile familiei Dutton nu se opresc aici. Viitoarele spin-off-uri, Marshals, cu Grimes în prim-plan, și The Dutton Ranch, cu Reilly și Cole Hauser (Rip Wheeler), vor continua să exploreze dinamica acestei familii.

Înainte ca destinul francizei Yellowstone să fie hotărât de plecarea lui Costner, actorul avea însă propria sa viziune despre modul în care povestea Dutton ar fi trebuit să se încheie.

Într-un interviu acordat publicației Entertainment Tonight, Kevin Costner a descris serialul Yellowstone ca fiind „un fel de telenovelă” și a afirmat că întreaga familie Dutton „ar trebui să fie în închisoare”.

Rămâne însă incert dacă showrunner-ul Taylor Sheridan ar fi adoptat perspectiva lui Costner pentru finalul sezonului cinci, în cazul în care actorul ar fi continuat să facă parte din proiect până la sfârșit.

Unii speculează că stilul telenovela al producției ar fi fost chiar motivul retragerii lui Costner. Anterior, în podcastul WTF al lui Marc Maron, actorul și-a exprimat nemulțumirea, menționând că serialul seamănă „prea mult cu Dallas”, celebrul serial difuzat de CBS între sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’90.

Mulți spectatori au remarcat similitudini între cele două drame, însă se pare că Kevin Costner și-a dorit ca „Yellowstone” să trateze personajele cu mai multă seriozitate. Dacă acțiunea serialului s-ar fi desfășurat într-un cadru mai realist, membrii familiei Dutton, John, Beth, Kayce și fratele lor impulsiv, Jamie (interpretat de Wes Bentley), ar fi putut resimți consecințe mult mai grave pentru alegerile lor.

După despărțirea de serial, Costner s-a concentrat pe proiectele sale personale, printre care se numără filmul istoric western în patru părți, „Horizon”. Al treilea capitol al acestui proiect este în prezent în producție, deși întâmpină întârzieri, după ce lansarea celei de-a doua părți a fost amânată pe termen nelimitat de Warner Bros, ca urmare a performanței slabe în box office.

În paralel, universul „Yellowstone” continuă să se extindă, cu un nou spin-off în pregătire, care se va alătura producțiilor „Marshals” și „The Dutton Ranch”. În plus, actrița Michelle Pfeiffer va juca rolul principal în „The Madison”, o serie despre o familie înstărită din New York care se mută în Montana, programată pentru lansare la sfârșitul acestui an.