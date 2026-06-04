Patru Republicani l-au trădat pe Trump și au votat alături de Democrați. Votul îl încurcă pe președinte

Patru Republicani din Cameră, în frunte cu Thomas Massie, care a pierdut alegerile interne (primaries) din partid pentru o nouă candidatură în fața unui politician susținut de Trump, au votat miercuri, alături de Democrații, pentru o rezoluție privind puterile de război care vizează forțarea președintelui Trump să pună capăt acțiunilor militare din Iran, potrivit The New York Post.

Măsura a trecut de Cameră cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă – la două săptămâni după ce președintele Camerei, Mike Johnson (Republican, Louisiana), a retras un vot planificat asupra rezoluției, după ce se părea că Republicanii nu vor putea să o respingă.

Deputeții Thomas Massie (R, Kentucky), Brian Fitzpatrick (R, Pennsylvania), Tom Barrett (R, Michigan) și Warren Davidson (R, Ohio) s-au alăturat Democraților în susținerea măsurii de a pune capăt războiului din Iran.

Rezoluția va ajunge acum la Senat, care a avansat propria propunere privind puterile în război luna trecută, când câțiva senatori Republicani s-au despărțit de președinte.

„Adoptarea Rezoluției privind puterile de război este o mustrare bipartizană semnificativă a războiului ilegal și costisitor al președintelui Trump din Iran și primul pas către încheierea acestuia odată pentru totdeauna”, a susținut într-un comunicat deputatul Gregory Meeks (Democrat, New York), inițiatorul măsurii.

„Războiul lui Trump nu a reușit să îndeplinească obiectivele declarate ale Administrației Trump în ceea ce privește Iranul”, a mai spus Meeks. „Dimpotrivă, a îndepărtat și mai mult o rezoluție diplomatică a programului nuclear al Iranului”, a mai susținut acesta.

„Din ce în ce mai mulți Republicani își ascultă alegătorii care nu vor un alt război nelimitat în Orientul Mijlociu”, a mai opinat Meeks. „Acum, Senatul trebuie să ia această măsură și să-i transmită clar președintelui că e de ajuns: dacă el nu va rezolva propria problemă, Congresul o va face”, a încheiat Democratul.

Votul de miercuri marchează a patra ocazie în care Camera Reprezentanților încearcă să limiteze războiul SUA împotriva Iranului și prima dată când a reușit să adopte măsura.

Deși Congresul are autoritatea, în temeiul Constituției, de a declara război, președintele are și el puterea, în calitate de comandant-șef, de a se angaja în acțiuni militare, creând o dispută juridică cu privire la care ramură a guvernului are ultimul cuvânt în chestiuni de război și pace.

Conform legii puterilor de război - o lege din epoca războiului din Vietnam despre care Casa Albă insistă că este neconstituțională - președintele are la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a solicita aprobarea Congresului pentru o acțiune militară. Administrația Trump spune că, deoarece a fost declarat un armistițiu în conflictul actual din Iran, ostilitățile au încetat.

Secretarul de Stat Marco Rubio i-a avertizat miercuri pe parlamentari că Iranul ar putea fi mai puțin dispus să ajungă la un acord cu administrația Trump privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea ambițiilor sale nucleare, dacă rezoluția ar fi adoptată.

Teheranul ar crede că administrația „va avea mâinile legate” dacă Congresul ar aproba o rezoluție privind puterile de război, a declarat Rubio într-o depoziție în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților. Rubio a adăugat că Iranul ar crede că „nu le vom putea face nimic, așa că de ce să facem o înțelegere?”