Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi două ordine executive prin care încearcă din nou să limiteze acordarea automată a cetățeniei americane prin naștere. Măsurile vizează atât copiii unor categorii de cetățeni străini aflați în SUA, cât și fenomenul cunoscut drept „turism pentru naștere”.

Inițiativa reprezintă o nouă încercare a administrației Trump de a modifica aplicarea unuia dintre cele mai dezbătute principii ale legislației americane privind cetățenia, după ce o măsură similară a fost respinsă anterior de Curtea Supremă.

Primul ordin executiv urmărește limitarea acordării automate a cetățeniei americane unor copii născuți pe teritoriul Statelor Unite din părinți care nu sunt cetățeni americani.

Potrivit administrației Trump, măsura ar urma să se aplice inclusiv copiilor angajaților guvernelor străine și persoanelor încadrate în categoria „inamici străini”.

Cel de-al doilea ordin are ca obiectiv combaterea așa-numitului „turism pentru naștere”, practică prin care persoane din alte state călătoresc în SUA pentru a naște, astfel încât copilul să dobândească automat cetățenia americană.

Deși stabilesc direcția politicilor administrației, ordinele executive nu schimbă automat legislația și nu au, prin ele însele, caracter obligatoriu în fața instanțelor.

Aplicarea lor poate fi contestată în justiție, iar validitatea acestora depinde de interpretarea constituțională și de deciziile instanțelor federale.

La începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump a emis un ordin executiv prin care încerca să restrângă dreptul la cetățenie prin naștere pentru copiii ai căror părinți se aflau în Statele Unite temporar sau fără documente legale de ședere.

În luna iunie, Curtea Supremă a Statelor Unite a respins această inițiativă, invocând prevederile celui de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA, aflat în vigoare din 1868.

Potrivit interpretării tradiționale a amendamentului, persoanele născute pe teritoriul Statelor Unite dobândesc automat cetățenia americană, indiferent de statutul juridic al părinților lor.

Dreptul la cetățenie prin naștere este unul dintre cele mai sensibile subiecte din politica americană privind imigrația.

Susținătorii modificării regulilor consideră că actualul sistem încurajează imigrația ilegală și fenomenul „turismului pentru naștere”. În schimb, criticii acestor măsuri afirmă că orice limitare a cetățeniei automate contravine Constituției și ar putea genera noi litigii în instanțele federale.

Noile ordine executive semnate de Donald Trump sunt așteptate să fie analizate și contestate din nou în justiție, ceea ce ar putea prelungi disputa juridică asupra unuia dintre cele mai importante principii constituționale din Statele Unite.