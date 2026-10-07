Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 7 octombrie, 21 de percheziții domiciliare la persoane suspectate de violențele produse în timpul protestului ciobanilor din 15 septembrie, în Piața Victoriei din București.

Sunt vizate persoane din Capitală și din 11 județe, anchetatorii susținând că unii dintre participanți ar fi agresat jandarmi și membri ai unor echipe de presă.

Acțiunea este desfășurată într-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ancheta vizează infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Până în prezent, în dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive.

Potrivit Poliției Capitalei, cele 21 de mandate de percheziție domiciliară și cele 21 de mandate de aducere au fost puse în aplicare în București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași.

La operațiune participă polițiști din mai multe structuri ale Poliției Capitalei, sub coordonarea procurorilor. Acțiunea beneficiază, de asemenea, de sprijinul polițiștilor din mai multe inspectorate județene și al echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Anchetatorii încearcă să stabilească responsabilitatea individuală a persoanelor implicate în incidentele violente de la protestul din 15 septembrie.

Potrivit anchetatorilor, în timpul manifestației, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi adresat amenințări jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În direcția forțelor de ordine ar fi fost aruncate mai multe obiecte, printre care borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice.

Poliția susține că unii dintre manifestanți ar fi avut un comportament fizic agresiv și ar fi lovit jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

În același context, anchetatorii afirmă că două persoane angajate ale unui trust media, aflate în Piața Victoriei pentru a-și desfășura activitatea profesională, ar fi fost victime ale unor acte de violență fizică.

Ancheta vizează și distrugeri produse în timpul protestului. Potrivit Poliției Capitalei, mai mulți participanți ar fi provocat avarii unei autospeciale și altor bunuri care aparțineau Jandarmeriei.

Aceste fapte sunt cercetate în cadrul aceluiași dosar penal, alături de acuzațiile privind agresarea jandarmilor și a unor membri ai presei.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente și ai Serviciului de Investigații Criminale Central.

Anchetatorii anunță că, până la 7 octombrie, în dosarul privind incidentele de la protest au fost dispuse 38 de măsuri preventive.

Dintre acestea, 28 de persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, în cazul altor șase persoane a fost dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile, iar patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Noile percheziții urmăresc identificarea și documentarea faptelor atribuite celor 21 de persoane vizate în acțiunea de miercuri.

Dosarul penal este în continuare instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și de polițiștii implicați în anchetă. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Operațiunea din 7 octombrie reprezintă o nouă etapă a anchetei privind violențele de la protestul din 15 septembrie, iar procurorii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane cercetate și eventualele responsabilități penale.