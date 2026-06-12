O grupare afiliată rețelei Al-Qaeda a anunțat că oferă recompense de milioane de euro pentru informații care ar putea conduce la localizarea președintelui interimar al statului Mali și a altor oficiali militari de rang înalt, potrivit agenției Reuters.

Anunțul a fost făcut de Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), principala organizație jihadistă activă în Mali, și vine pe fondul intensificării confruntărilor dintre autoritățile de la Bamako și grupările armate care operează în nordul țării.

Inițiativa este considerată semnificativă deoarece evidențiază escaladarea conflictului și provocările de securitate cu care se confruntă statul vest-african.

Potrivit unui comunicat distribuit de JNIM și monitorizat de SITE Intelligence Group, organizație specializată în urmărirea activității grupărilor extremiste, insurgenții oferă două milioane de euro pentru informații care ar duce la localizarea lui Assimi Goïta.

Goïta conduce Mali după loviturile de stat din 2020 și 2021, care au schimbat conducerea țării și au adus armata la putere.

În același anunț, gruparea a promis câte un milion de euro pentru informații privind colonelul Lassina Diallo și generalul Malik Dicko, doi oficiali militari de rang înalt.

Mesajul transmis de JNIM apare la scurt timp după ce autoritățile din Mali au oferit la rândul lor recompense pentru informații care ar putea conduce la capturarea liderului grupării, Iyad Ag Ghaly, precum și a altor figuri importante din organizația jihadistă.

JNIM Releases Third Video from April 25 Kidal Attack, Shows Mortar Fire, Armoured Vehicles, Dozens of Militants Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin has released the third video from its April 25 attacks, documenting the assault on Kidal. The footage begins with mortar fire and… pic.twitter.com/hUpTgYbilb — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) June 11, 2026

În comunicatul său, JNIM descrie guvernul de la Bamako drept o „entitate ilegitimă” și afirmă că recompensa va fi acordată persoanelor care furnizează informații despre locația oficialilor sau care întreprind acțiuni concrete pentru „neutralizarea” acestora.

Tensiunile dintre autorități și grupările armate s-au amplificat după atacurile atribuite organizațiilor afiliate Al-Qaeda, care au provocat moartea ministrului Apărării din Mali în luna aprilie.

Evenimentele au declanșat noi confruntări în nordul deșertic al țării, o regiune vastă și greu de controlat, unde grupările jihadiste și separatiste își dispută influența cu forțele guvernamentale.

Analiștii consideră că deteriorarea situației de securitate ar putea permite grupărilor armate să își extindă controlul în anumite zone ale statului african.

Oferta lansată de JNIM reprezintă unul dintre cele mai directe mesaje adresate conducerii militare a Mali din ultimii ani și reflectă nivelul ridicat al confruntării dintre autorități și grupările jihadiste.

Conflictul continuă să afecteze stabilitatea Mali și a regiunii Sahel, unde organizațiile extremiste își mențin o prezență semnificativă în pofida operațiunilor militare desfășurate de autorități.