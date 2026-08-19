La doar câteva ore după unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene cu drone asupra Rusiei, o unitate ucraineană specializată în lovituri la mare distanță a pregătit o nouă misiune, iar jurnaliștii Associated Press au asistat direct la lansarea a aproximativ 20 de drone din sudul Ucrainei.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra modului în care Kievul își desfășoară atacurile în profunzimea teritoriului rus.

Misiunea a avut loc duminică dimineață, 16 august, după atacurile nocturne asupra regiunii Moscova. Cu câteva ore înainte, drone ucrainene loviseră un uriaș centru logistic Wildberries din apropierea capitalei ruse, care a rămas cuprins de flăcări și a generat un nor dens de fum.

Associated Press a ajuns într-o zonă din sudul Ucrainei unde militarii Regimentului 413 „Raid” de Sisteme fără Pilot pregăteau o nouă operațiune.

Aproximativ 20 de drone de tip FP-1, încărcate cu explozibili, au fost adunate într-un lan de floarea-soarelui. Militarii au verificat aparatele, le-au mutat în poziție și le-au lansat succesiv către ținte aflate în interiorul Rusiei.

După decolare, echipa și-a strâns rapid echipamentele și a plecat din zonă. Potrivit AP, acesta este unul dintre aspectele esențiale ale operațiunilor: echipele schimbă rapid pozițiile pentru a reduce riscul ca locul de lansare să fie identificat și atacat.

Comandantul regimentului, Yevhen Karas, a declarat pentru AP că oamenii săi participaseră cu doar câteva ore înainte și la atacul asupra depozitului Wildberries din Podolsk, la aproximativ 45 de kilometri sud de Moscova.

Atacul asupra centrului logistic a făcut parte din ofensiva ucraineană de amploare desfășurată în noaptea de 15 spre 16 august. Rusia a raportat sute de drone interceptate, în timp ce autoritățile din regiunea Moscova au confirmat incendiul de la depozit.

Prin urmare, materialul AP oferă o imagine asupra continuității operațiunilor ucrainene: o echipă participă la o lovitură, se retrage, iar câteva ore mai târziu pregătește o altă lansare.

Regimentul 413 a fost creat inițial pentru misiuni de recunoaștere și operațiuni cu drone pe câmpul de luptă. Pe măsură ce tehnologia și raza de acțiune a aparatelor s-au dezvoltat, unitatea a început să fie folosită pentru atacuri mult în spatele liniei frontului.

Dronele FP-1 produse în Ucraina pot parcurge distanțe de peste 1.000 de mile, potrivit AP, ceea ce permite atacarea unor obiective aflate la sute sau chiar peste 1.500 de kilometri de pozițiile ucrainene.

Această capacitate a schimbat amploarea campaniei ucrainene cu drone. Țintele nu mai sunt limitate la zonele apropiate frontului, ci includ infrastructură militară, industrială, energetică și logistică din interiorul Rusiei.

Atacurile asupra depozitelor Wildberries reprezintă o componentă distinctă a acestei strategii.

❗️Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026

Associated Press relata anterior că aproximativ 20 de depozite ale celui mai mare retailer online din Rusia au fost vizate în ultimele săptămâni. Loviturile au afectat centre logistice din mai multe regiuni, iar AP estima că până la 20% din capacitatea de depozitare a companiei ar fi fost afectată. Pagubele au fost evaluate la aproximativ 6 miliarde de dolari, potrivit estimărilor citate de agenție.

Kievul susține că Wildberries ar fi implicată în furnizarea unor produse cu utilizare duală către armata rusă. Compania și Moscova resping aceste acuzații.

Noua strategie ucraineană urmărește să lovească infrastructura care susține efortul de război, dar și să crească presiunea asupra autorităților de la Moscova.

Atacurile de la distanță obligă Rusia să-și distribuie apărarea antiaeriană pe un teritoriu mult mai vast. În același timp, loviturile asupra aeroporturilor, depozitelor, instalațiilor energetice și obiectivelor industriale pot perturba activitățile civile și economice.

„Cu cât pierderile lor sunt mai mari, cu atât vor merge mai repede spre pace”, a declarat Yevhen Karas pentru Associated Press, explicând strategia pe care o vede în spatele acestor operațiuni.

Elementul nou al relatării nu este doar existența unei alte misiuni cu drone, ci faptul că jurnaliștii au putut vedea direct procesul.

Militarii au pregătit dronele într-o zonă agricolă, le-au lansat și au dispărut rapid de la locul operațiunii. Regimentul își schimbă constant pozițiile, iar oamenii săi trebuie să repete aceeași procedură după fiecare misiune.

Reportajul arată astfel cum atacurile ucrainene la mare distanță au devenit o operațiune aproape continuă: după o lovitură asupra unei ținte din Rusia, echipele nu așteaptă neapărat zile pentru următoarea misiune, ci se pot deplasa rapid pentru o nouă lansare.