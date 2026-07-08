Deși George Simion a vrut să țină secret, se confirmă întâlnirea acestuia în weekend cu liderul extremist israelian Yossi Dagan, afirmă Dumitru Bogdan, cercetător în AI safety și doctorand la Universitatea din București. Potrivit cercetătorului, între cei doi există o relație mai veche, iar întâlnirea recentă ar confirma apropierea dintre aceștia.

George Simion s-ar fi întâlnit duminică, în România, cu Yossi Dagan, șeful Consiliului Regional al Samariei, instituția israeliană care administrează zona de nord a Cisiordaniei, teritoriu cunoscut în discursul politic israelian drept „Iudeea și Samaria”.

Potrivit presei israeliene, liderul AUR ar fi vorbit despre importanța acestei regiuni și despre necesitatea cooperării pentru securitate.

„Iudeea și Samaria sunt foarte importante. Îmi doresc să trăim cu toții împreună în pace și securitate și ca teroarea să înceteze. Avem nevoie de pace, trebuie să-i oprim pe teroriști și să luptăm împreună pentru lumea liberă”, ar fi declarat George Simion, citat de publicațiile israeliene.

Dumitru Bogdan susține că detaliile despre întâlnire au devenit cunoscute după apariția unor informații în presa israeliană.

„Deși George Simion a vrut să țină secret, se confirmă întâlnirea acestuia în weekend cu liderul extremist israelian Yossi Dagan și declarația de susținere pentru așezările coloniale ale Israelului din Cisiordania a președintelui AUR. Simion se referă la teritoriu folosind termenul dorit de Israel (și respins de comunitatea internațională) de «Iudeea și Samaria»”, a transmis Dumitru Bogdan.

Acesta afirmă că legăturile dintre George Simion și Yossi Dagan nu sunt recente și datează de mai mulți ani.

„Legăturile lui Simion cu Yossi Dagan sunt vechi de mai bine de patru ani, de undeva din perioada când AUR a intrat în Parlament. (…) În 2023 l-a invitat la biroul AUR de la Parlament împreună cu ambasadorul israelian”, a mai susținut acesta.

„În weekend, Simion a avut o nouă întâlnire clandestină, ținută secretă în România, însă dată în vileag de presa din Israel care a găsit filmarea pe pagina obscură a consiliului așezării coloniale a lui Yossi Dagan”, a scris acesta.

Potrivit acelorași surse, Dagan ar fi venit în România pentru a discuta cu reprezentanți AUR care s-au opus unor măsuri împotriva Israelului la nivel european. Europarlamentara Georgiana Teodorescu a transmis că formațiunea susține poziția Israelului.

„Suntem de partea Iudeei și Samariei și de partea Israelului. Nu ne abatem nici măcar un centimetru. Ne vom lupta cu orice încercare din Parlamentul European de a aplica sancțiuni”, a spus aceasta, potrivit publicației Srugim.

„Astea sunt faptele, nu mă pronunț pe ele, vreau să rămân obiectiv, doar am documentat și v-am relatat. Sunteți liberi să decideți pentru voi ce înseamnă”, a scris acesta pe Facebook.