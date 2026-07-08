Un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) arată că, după criza politică din ultimele luni, nivelul de încredere al românilor în principalii lideri politici s-a modificat. Potrivit cercetării, George Simion rămâne politicianul cu cea mai mare cotă de încredere, în timp ce Ilie Bolojan și Dominic Fritz sunt liderii care au înregistrat cele mai mari creșteri față de perioada anterioară.

Conform datelor ARP, George Simion este creditat cu un nivel de încredere de 35%. El este urmat de Ilie Bolojan, cu 29,5%, Nicușor Dan, cu 24,2%, Dominic Fritz, cu 20,1%, și Oana Gheorghiu, cu 17,7%.

Comparativ cu luna aprilie 2026, înainte de declanșarea crizei politice, sondajul indică o creștere a încrederii pentru mai mulți lideri politici.

Ilie Bolojan a urcat de la 21,8% la 29,5%, George Simion a crescut de la 31,3% la 35%, iar Dominic Fritz a avansat de la 13,4% la 20,1%.

În schimb, Nicușor Dan și Sorin Grindeanu și-au păstrat nivelul de încredere. Președintele este cotat cu 24,2%, în timp ce liderul PSD rămâne la 14%.

Autorii sondajului remarcă faptul că nivelul de încredere al președintelui nu s-a modificat semnificativ.

„De notat că președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere (24,2%) după doar un an de mandat, primind susținere, în egală măsură, de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanți ai PSD”, arată Agenția de Rating Politic.

Totodată, autorii studiului apreciază că efectele crizei politice nu au produs schimbări majore în bazele electorale ale principalelor formațiuni.

„O concluzie mai largă a acestui studiu este că actorii politici importanți (partide și lideri) și-au conservat sau și-au întărit bazinele electorale”, mai precizează ARP.

Sondajul Agenției de Rating Politic a fost realizat în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±2,8%.