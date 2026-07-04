Spectacolul politic de la București a atins un prag critic, în care interesul public a fost complet radiat, fiind înlocuit de calcule electorale meschine și de strategii disperate de supraviețuire judiciară. Pe fondul unei slăbiciuni generalizate a sistemului se încearcă mișcări de forță disperate.

Fiecare tabără își joacă în aceste ore ultima carte pe masa puterii, într-o complicitate toxică care riscă să arunce întreaga țară într-un blocaj instituțional fără precedent.

În timp ce actul de guvernare este mimat, tensiunile din subteran amenință cu o implozie în rândul opoziției naționaliste.

Liderul AUR a început să se miște agresiv în culise abia după ce a căutat și a obținut o formă de înaltă protecție. În ciuda discursurilor naționaliste aprinse pe care le susține periodic, viața privată a lui Simion s-a mutat deja peste granițe: sursele politice ne-au confirmat deplasări de două-trei ori pe săptămână în Italia, țară în care liderul AUR și-a evacuat deja în secret întreaga familie.

Această strategie de repliere geografică ascunde panica în fața unui dosar penal iminent și întrebările tot mai dure care vin din interiorul partidului privind dispariția suspectă a unor sume uriașe din vistieria AUR.

În acest context tensionat, insistența cu care Simion cere la masa negocierilor a doua funcție în stat, șefia Senatului, nu este o simplă ambiție politică. Este un calcul juridic de o precizie chirurgicală.

Simion are nevoie disperată de greutatea acestei funcții oficiale ca de un scut de imunitate suprem, capabil să blocheze o eventuală reținere sau saltul procurorilor. El speră că poziția de președinte al Senatului va face mult mai dificilă orice cerere de ridicare a imunității parlamentare, încercând să transforme, în mod cinic, instituția legislativă într-o fortăreață personală anti-justiție.

În timp ce liderul AUR caută imunitate, Victor Ponta își joacă tăcerea cu o precizie strategică. Această absență temporară din spațiul public ascunde o strategie de absorbție politică totală: Ponta își pregătește în secret grupul parlamentar pentru a deveni o forță reală a țării, fiind gata să colecteze, ca un magnet, facțiunile profund nemulțumite din AUR.

În interiorul partidului condus de Simion, tensiunile interne au atins deja pragul unei explozii iminente. Conștienți de problemele financiare severe ale liderului lor și de faptul cert că mulți dintre ei nu vor mai prinde listele electorale sau dețin deja interdicții juridice clare de a mai candida din cauza dosarelor din timpul mandatului, parlamentarii AUR pregătesc un puci intern de amploare.

Mesajele disperate ale lui Simion, care le cere obsesiv pe rețelele sociale să rămână uniți și să nu cadă pradă „fentelor” sistemului, dovedesc clar că acesta a pierdut complet controlul real asupra propriilor oameni. Facțiunile nemulțumite privesc acum spre Victor Ponta ca spre singura ancoră de salvare politică capabilă să le ofere protecție și continuitate legislativă.

În spatele discursului public unitar și al disciplinei mimate la televizor, în interiorul AUR nu mai mocnește doar un război rece, ci se pregătește o adevărată revoltă.

Foarte mulți oameni din partid au simțit jocul disperat pe care îl joacă George Simion în aceste zile și au început să se coalizeze. În culise se vorbește tot mai intens chiar despre un puci menit să îl debarce de la conducere.

Membrii de rând și parlamentarii nu mai sunt dispuși să fie sacrificați: ei știu în detaliu ce dosare grele îl pândesc pe Simion, ce probleme juridice majore are și, mai ales, pun întrebări tot mai incomode despre modul obscur în care au dispărut sume uriașe de bani din vistieria partidului.

Pentru liderii liberali, haosul reprezintă o oportunitate. Sub bagheta premierului interimar Ilie Bolojan, aceștia amână deciziile mari pentru a evita decontul austerității fiscale. Consecințele sunt grave: fără un guvern legitim, România riscă să piardă 5 miliarde de euro până la sfârșitul lunii august 2026.

În plină vacanță parlamentară, Bolojan își consolidează controlul și își epurează adversarii, precum Adrian Veștea, îndepărtat din cursa pentru funcția de premier.

Dezastrul se reflectă și la Ministerul Mediului: instituțiile sunt blocate, directorul de la „Apele Române” stă în concediu medical pentru a evita demiterea, iar ministerul mimează neputința în fața inundațiilor violente din țară.

În tabăra PSD, eșecul Guvernului Veștea a impus o tăcere generalizată. Lideri vocali au intrat într-o muțenie suspectă, speriați de perspectiva unor dosare penale vechi, spun gurile rele.

Fostul șef al Apelor Române, Sorin Lucaci, a fost deja demis pentru pierderea unor fonduri critice antiinundații. Pe fondul acestei paralizii, cuplul Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu a preluat controlul, cerând un guvern monocolor PSD susținut de UDMR pentru a izola tabăra lui Bolojan.

Retragerea bruscă a grupării dizidente strânse în jurul lui Adrian Veștea reprezintă o altă piesă esențială în acest puzzle murdar al puterii. Este profund regretabil că acești parlamentari și lideri, deși au avut curajul inițial de a rupe rândurile și de a sfida linia oficială a PNL în încercarea de a forma o nouă majoritate, refuză acum o alianță logică și extrem de valoroasă cu Victor Ponta.

Intrarea lor în noul pol parlamentar creat de Ponta le-ar fi triplat instantaneu valoarea politică și capacitatea de negociere.

Blocajul lor actual nu este însă o alegere voluntară, ci rezultatul unui șantaj administrativ coordonat de la vârful partidului. Surse din culise indică faptul că premierul interimar Ilie Bolojan le-a arătat direct “scheletele din dulap”, profitând de faptul că toți acești oameni au deținut funcții publice importante și bugete mari în cabinetele anterioare.

Frica de represalii penale și deschiderea arhivelor de control din ministere i-au redus imediat la tăcere, exact așa cum s-a întâmplat și cu marii baroni din PSD. Bolojan exercită deja un control sufocant asupra pârghiilor instituțiilor, impunând o veritabilă dictatură a dosarelor.