Ghid de supraviețuire pentru primele 48 de ore în arest. Ce să faci și ce să nu faci, sfaturi de la fostul șef al arestului

Marian Tudor, fostul șef al arestului central explică mai multe reguli pe care cei care ajung după gratii ar trebui să le urmeze cu sfințenie, dacă vor să rămână în siguranță. Printre ele se numără și cea legat de adresă și familie.

După gratii orice informație poate deveni o armă împotriva arestatului, dacă ajunge în mâinile persoanei nepotrivite. ”Primul lucru este să nu își dea datele de identificare colegilor de cameră. În momentul în care spune unde stă, câți copii are, unde lucrează soția, el devine o țintă.

Acum ei știu unde stă, că își iubește copiii, cât valorează și poate devebi ținta unui șantaj. Este vina celui care divulgă astfel de informații. Din păcate băieții și fetele din arest știu să lucreze emoțional și te fac să crezi că îți sunt prieteni și te fac să te destăinui”, a spus fostul șef al arestului.

Pe de altă parte, în cazul în care o persoană este lipsită de libertate, atunci ar fi bine să nu fie violentă, dar să își pună mintea la contribuție. ”Nu îndemn pe nimeni să devină violent pentru că e multă violență în jur, dar cel mai bine e să fie echidistant.

Să nu existe prietenii. Iar oamenii inteligenți sunt protejați cumva, pentru că este nevoie de știința lor de carte. Cum ar fi să facă o reclamație pentru colegii lor. Pot să obțină și protecție dacă la schimb dau informații„ a mai spus polițistul.

Iar dacă ceva te poate ajuta, acest lucru este împărțirea pachetului. ”E bine să împartă pachetul. Dacă nu împart pachetul se poate întâmpla să nu mai aibă ce să mănânce. Adică e posibil ca arestații să îi ia pachetul și să nu mai mănânce nimic niciodată. Adică să ajungă să plătească să mănânce mâncare din pachetul lui.

E bine să nu se laude, să fie temperat, să nu sară la scandaluri. Se întâmplă să te dai șmecher și să nu fii și să iei bătaie de nu te vezi. Practic oamenii din închisoare sunt antrenori de șmecheri. Sunt zone în penitenciar unde oamenii pot fi protejați. TRebuie să anunțe șefii de secție legat de situația lor”, a încheiat acest.