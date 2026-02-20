Justitie

Ghid de supraviețuire pentru primele 48 de ore în arest. Ce să faci și ce să nu faci, sfaturi de la fostul șef al arestului

Comentează știrea
Ghid de supraviețuire pentru primele 48 de ore în arest. Ce să faci și ce să nu faci, sfaturi de la fostul șef al arestuluiSursă foto: Poliția Română
Din cuprinsul articolului

Marian Tudor, fostul șef al arestului central explică mai multe reguli pe care cei care ajung după gratii ar trebui să le urmeze cu sfințenie, dacă vor să rămână în siguranță. Printre ele se numără și cea legat de adresă și familie.

Atenție la datele personale

După gratii orice informație poate deveni o armă împotriva arestatului, dacă ajunge în mâinile persoanei nepotrivite. ”Primul lucru este să nu își dea datele de identificare colegilor de cameră. În momentul în care spune unde stă, câți copii are, unde lucrează soția, el devine o țintă.

Bărbat arestat

Sursă foto: Freepik

Acum ei știu unde stă, că își iubește copiii, cât valorează și poate devebi ținta unui șantaj. Este vina celui care divulgă astfel de informații. Din păcate băieții și fetele din arest știu să lucreze emoțional și te fac să crezi că îți sunt prieteni și te fac să te destăinui”, a spus fostul șef al arestului.

Oamenii inteligenți sunt protejați

Pe de altă parte, în cazul în care o persoană este lipsită de libertate, atunci ar fi bine să nu fie violentă, dar să își pună mintea la contribuție. ”Nu îndemn pe nimeni să devină violent pentru că e multă violență în jur, dar cel mai bine e să fie echidistant.

Locuri puțin cunoscute cu apă turcoaz, ca în Maldive, la mai puțin de 100 km de București
Locuri puțin cunoscute cu apă turcoaz, ca în Maldive, la mai puțin de 100 km de București
Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este la selecționer
Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este la selecționer

Să nu existe prietenii. Iar oamenii inteligenți sunt protejați cumva, pentru că este nevoie de știința lor de carte. Cum ar fi să facă o reclamație pentru colegii lor. Pot să obțină și protecție dacă la schimb dau informații„ a mai spus polițistul.

Împărțirea mâncării, o necesitate

Iar dacă ceva te poate ajuta, acest lucru este împărțirea pachetului. ”E bine să împartă pachetul. Dacă nu împart pachetul se poate întâmpla să nu mai aibă ce să mănânce. Adică e posibil ca arestații să îi ia pachetul și să nu mai mănânce nimic niciodată. Adică să ajungă să plătească să mănânce mâncare din pachetul lui.

E bine să nu se laude, să fie temperat, să nu sară la scandaluri. Se întâmplă să te dai șmecher și să nu fii și să iei bătaie de nu te vezi. Practic oamenii din închisoare sunt antrenori de șmecheri. Sunt zone în penitenciar unde oamenii pot fi protejați. TRebuie să anunțe șefii de secție legat de situația lor”, a încheiat acest.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:03 - Locuri puțin cunoscute cu apă turcoaz, ca în Maldive, la mai puțin de 100 km de București
16:55 - Scandal pe Aeroportul Henri Coandă, din cauza zborurilor anulate. Pasagerii au început să huiduie angajații
16:47 - Ghid de supraviețuire pentru primele 48 de ore în arest. Ce să faci și ce să nu faci, sfaturi de la fostul șef al are...
16:38 - Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este l...
16:30 - Percheziții la o primărie din Bistrița. Ajutoare de încălzire furate de angajați
16:18 - Prințul Harry pozează în nemulțumit și încearcă să capteaze din nou atenția publică

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale