Decizie spectaculoasă la Judecătoria Sector 1. Dosarul de ultraj al Stegarului Dac, întors la Parchet. Judecătorii au anulat ancheta și au eliminat probele

Într-o decizie care pune sub semnul întrebării modul în care a fost instrumentată urmărirea penală, Judecătoria Sectorului 1 a dispus, joi, 28 noiembrie 2025, restituirea dosarului de ultraj deschis pe numele lui Dinu Avrămuță Cezar Cătălin către Parchet.

Instanța a constatat neregularități grave în anchetă, dispunând anularea tuturor actelor de urmărire penală efectuate în ultimele luni și excluderea probelor strânse de anchetatori. Dinu Avrămuță Cezar Cătălin mai este cunoscut sub numele de “Stegarul Dac”.

Judecătorul de Cameră Preliminară a admis excepțiile ridicate de apărarea inculpatului și a constatat nulitatea actelor procedurale care au stat la baza extinderii urmăririi penale.

Concret, magistratul a decis anularea ordonanțelor din datele de 31 martie 2025 și 7 mai 2025. Aceste documente erau esențiale pentru acuzare, deoarece prin ele se dispusese extinderea cercetărilor pentru infracțiunea de ultraj, sub două forme agravante: raportat la lovire sau alte violențe (art. 193 Cod Penal) și raportat la amenințare (art. 206 Cod Penal).

Mai mult, instanța a dispus excluderea fizică a tuturor mijloacelor de probă administrate după data de 31 martie 2025. Practic, rechizitoriul a fost golit de conținutul probatoriu acumulat în ultima jumătate de an, procurorii fiind puși în situația de a o lua de la zero sau de a reface ancheta respectând strict competențele legale.

Dinu Avrămuță Cezar Cătălin este o figură cunoscută în zona activismului civic și a protestelor de stradă din București, fiind adesea prezent la manifestații alături de alte figuri proeminente ale „zonei libere” de protest, după cum relata și Digi 24.

Cezar Cătălin Avrămuţă, cunoscut ca "Stegarul Dac", s-a ales cu acest dosar penal, după ce a agresat un jandarm în apropierea sediului Arestului Central al Capitalei, relata Agerpres în 31.03.2025.

Decizia instanței face trimitere la art. 58 din Codul de Procedură Penală, care reglementează verificarea competenței. Acest lucru sugerează un viciu major de procedură: cel mai probabil, actele de urmărire penală au fost efectuate de un organ necompetent.

În cazurile de ultraj (infracțiuni comise împotriva autorității, adesea polițiști sau jandarmi), legea prevede că urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. Dacă actele au fost delegate polițiștilor fără respectarea strictă a normelor, sau dacă poliția a efectuat acte pe care doar procurorul avea voie să le facă, intervine nulitatea absolută. Faptul că dosarul a fost restituit în baza acestui articol indică faptul că dreptul la un proces echitabil și normele de competență a organelor de anchetă nu au fost respectate.

Decizia pronunțată pe 28 noiembrie 2025 nu este definitivă. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 are la dispoziție un termen scurt, de 3 zile, pentru a formula contestație.

Dacă decizia va fi menținută de instanța superioară, procurorii vor primi dosarul înapoi „curățat” de probele viciate și vor trebui să decidă dacă mai au suficiente elemente pentru a reface ancheta sau dacă se impune o altă soluție, având în vedere că o mare parte din munca de investigație a fost anulată.