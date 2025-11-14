Justitie

Stegarul Dac, eliberat din penitenciarul Giurgiu după jumătate de an de arest preventiv

Comentează știrea
Stegarul Dac, eliberat din penitenciarul Giurgiu după jumătate de an de arest preventivSursa foto: Captură de eran Facebook
Din cuprinsul articolului

Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a fost eliberat joi, 13 noiembrie, din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, potrivit unei decizii  a instanței Judecătoriei Sectorului 4. Magistrații au decis înlocuirea arestului cu măsura controlului judiciar pe 60 de zile, decizia nefiind însă definitivă și putând fi contestată de procurori.

Stegarul Dac va fi plasat sub control judiciar, decizia nu e definitivă

Instanța a considerat că nu se mai impune menținerea lui Lucian Avrămuță în arest preventiv, deși acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv evadare și distrugere. Până la rămânerea definitivă a soluției, el rămâne încarcerat.

În cazul în care procurorii contestă decizia, dosarul va fi judecat de Tribunalul București, care va lua o hotărâre finală. Dacă nu se va exercita calea de atac, eliberarea lui Avrămuță se va dispune imediat, iar acesta va fi plasat sub control judiciar.

Avrămuță, obligat la supraveghere electronică și restricții de deplasare

Potrivit deciziei din 13 noiembrie 2025, Lucian Avrămuță trebuie să se prezinte periodic la instanță și la secția de poliție și să anunțe orice schimbare a domiciliului. Este interzis să părăsească România fără aprobarea instanței și trebuie să evite anumite zone din București, inclusiv Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă și zona Palatului Parlamentului.

Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Stegarul Dac

Stegarul Dac

Magistrații i-au impus și purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere și interdicția de a se apropia de persoanele vătămate, părțile civile și martorii din dosarul Judecătoriei Sectorului 4. De asemenea, Avrămuță nu va avea voie să participe la manifestări publice, sportive sau culturale.

Stegarul Dac poate fi arestat din nou dacă va încălca obligațiile impuse

Instanța a precizat că orice încălcare cu rea-credință a obligațiilor impuse lui Lucian Avrămuță poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu rearestarea preventivă. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar măsurile vor fi executorii doar după ce încheierea va rămâne definitivă.

Avrămuță se află în detenție din mai 2025, după ce a încălcat măsura controlului judiciar. În ziua alegerilor prezidențiale, acesta și-a tăiat brățara electronică și a părăsit locuința, fiind reținut ulterior și trimis în arest preventiv. Acesta a recurs la mai multe metode de protest, înclusiv cățărarea într-un copac din curtea Penitenciarului Rahova.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:25 - Republica Moldova și România își conectează rețeaua feroviară. Lucrările Cantemir-Fălciu aproape de final
12:16 - Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui Trump
12:03 - Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
12:00 - Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
11:51 - Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
11:45 - Auroră boreală neobișnuită vizibilă în timp ce o furtună solară lovea Pământul

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale