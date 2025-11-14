Stegarul Dac, eliberat din penitenciarul Giurgiu după jumătate de an de arest preventiv

Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a fost eliberat joi, 13 noiembrie, din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, potrivit unei decizii a instanței Judecătoriei Sectorului 4. Magistrații au decis înlocuirea arestului cu măsura controlului judiciar pe 60 de zile, decizia nefiind însă definitivă și putând fi contestată de procurori.

Instanța a considerat că nu se mai impune menținerea lui Lucian Avrămuță în arest preventiv, deși acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv evadare și distrugere. Până la rămânerea definitivă a soluției, el rămâne încarcerat.

În cazul în care procurorii contestă decizia, dosarul va fi judecat de Tribunalul București, care va lua o hotărâre finală. Dacă nu se va exercita calea de atac, eliberarea lui Avrămuță se va dispune imediat, iar acesta va fi plasat sub control judiciar.

Potrivit deciziei din 13 noiembrie 2025, Lucian Avrămuță trebuie să se prezinte periodic la instanță și la secția de poliție și să anunțe orice schimbare a domiciliului. Este interzis să părăsească România fără aprobarea instanței și trebuie să evite anumite zone din București, inclusiv Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă și zona Palatului Parlamentului.

Magistrații i-au impus și purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere și interdicția de a se apropia de persoanele vătămate, părțile civile și martorii din dosarul Judecătoriei Sectorului 4. De asemenea, Avrămuță nu va avea voie să participe la manifestări publice, sportive sau culturale.

Instanța a precizat că orice încălcare cu rea-credință a obligațiilor impuse lui Lucian Avrămuță poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu rearestarea preventivă. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar măsurile vor fi executorii doar după ce încheierea va rămâne definitivă.

Avrămuță se află în detenție din mai 2025, după ce a încălcat măsura controlului judiciar. În ziua alegerilor prezidențiale, acesta și-a tăiat brățara electronică și a părăsit locuința, fiind reținut ulterior și trimis în arest preventiv. Acesta a recurs la mai multe metode de protest, înclusiv cățărarea într-un copac din curtea Penitenciarului Rahova.