Nicolas Sarkozy va reveni în fața instanței. Dosarul finanțării libiene ajunge în apel în 2026

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy se pregătește pentru o nouă confruntare judiciară, după ce Curtea de Apel din Paris a stabilit calendarul procesului în dosarul privind presupusa finanțare libiană a campaniei sale din 2007. Intervalul anunțat este 16 martie – 3 iunie 2026, iar decizia vine la câteva săptămâni după ce Sarkozy a executat scurtul mandat de încarcerare dispus în primă instanță.

Potrivit comunicatului emis joi de Curtea de Apel din Paris și citat de AFP, fostul șef de stat va fi judecat în apel pentru faptele reținute anterior. Pe 25 septembrie, tribunalul îl condamnase la cinci ani de închisoare pentru asociere de răufăcători, dispozitivul hotărârii trimițându-l pentru trei săptămâni în Penitenciarul La Santé din capitală.

Instanța a considerat că Sarkozy „și-a lăsat cu bună-ştiinţă colaboratori să facă demersuri în Libia fostului dictator Muammar al-Gaddafi cu scopul de a solicita o finanţare ocultă a campaniei prezidenţiale victorioase a acestuia în 2007”.

Împreună cu Nicolas Sarkozy vor fi judecate alte nouă persoane, printre care foștii apropiați Claude Guéant și Brice Hortefeux, precum și intermediarul Alexandre Djouhri, condamnat la șase ani de închisoare în primă instanță și deja încarcerat.

Tribunalul Corecțional din Paris a constatat stingerea acțiunii publice în cazul francezo-libanezului Ziad Takieddine, decedat în septembrie în Liban, și în cazul lui Thierry Gaubert, fost colaborator al lui Sarkozy, condamnat pentru fapte similare într-o procedură separată.

Tot în primă instanță, judecătorii i-au achitat pe Éric Woerth — fost ministru al Muncii și Bugetului și trezorier al campaniei din 2007 —, pe Edouard Ullmo, fost vicepreședinte executiv Airbus, și pe omul de afaceri saudit Ahmed Bugshan.

Parchetul Național Financiar (PNF) a atacat cu apel hotărârea în ceea ce privește toți condamnații, cu excepția lui Ahmed Bugshan.

La scurt timp după eliberarea sa, Nicolas Sarkozy a transmis un mesaj pe platforma X, afirmând că își va pregăti apărarea pentru faza apelului și reiterându-și poziția:

„Adevărul va triumfa”, a clamat fostul şef de stat încarcerat.