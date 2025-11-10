Nicolas Sarkozy, eliberat după trei săptămâni. Rămâne sub control strict

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat luni din închisoarea Santé din Paris, după trei săptămâni de detenție, în urma deciziei Curții de Apel care a considerat că menținerea sa în arest nu mai este justificată. El rămâne însă sub un control judiciar strict și nu are voie să părăsească teritoriul Franței.

Sarkozy fusese încarcerat după condamnarea în primă instanță pentru asociere de răufăcători în așa-numitul „dosar libian”, ce vizează suspiciunile privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007. Ancheta a fost una dintre cele mai complexe din ultimii ani, implicând numeroase piste internaționale și acuzații legate de fonduri primite din regimul lui Muammar Gaddafi.

Curtea de Apel din Paris a transmis că „detenția provizorie nu este justificată”, motivând că nu există niciun risc ca fostul șef de stat să influențeze ancheta, să distrugă probe sau să exercite presiuni asupra martorilor. În consecință, judecătorii au dispus eliberarea sa, cu condiția respectării măsurilor impuse de controlul judiciar.

Parchetul General s-a declarat, de asemenea, favorabil eliberării lui Sarkozy, apreciind că perioada petrecută deja în detenție este suficientă în contextul procesului aflat încă în desfășurare. Decizia a fost așteptată cu interes, întrucât cazul a generat ample dezbateri în Franța despre tratamentul aplicat foștilor lideri politici și despre limitele justiției într-un dosar cu puternice implicații politice.

Eliberarea marchează un nou episod într-un proces care a afectat profund imaginea fostului președinte, odinioară unul dintre cei mai influenți lideri ai Europei. Sarkozy, care a negat constant acuzațiile, susține că este victima unei „persecuții judiciare” și că va continua să lupte pentru a-și demonstra nevinovăția.

Avocații săi au anunțat că pregătesc apelul împotriva condamnării inițiale, în timp ce judecătorii urmează să stabilească termenul pentru continuarea procesului. Cu toate acestea, fostul președinte rămâne sub supraveghere strictă și nu are voie să comunice cu anumite persoane implicate în dosar.