Nicolas Sarkozy, al putea fi eliberat. Soarta fostului președinte se decide la Tribunalul din Paris

Tribunalul din Paris decide luni dacă îl eliberează pe Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, încarcerat pentru presupusa finanțare ilegală a campaniei din 2007 cu bani din Libia. Este primul fost lider francez condamnat la închisoare cu executare.

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de 20 de zile, ar putea fi eliberat luni, în urma unei decizii a tribunalului din Paris.

Judecătorii urmează să examineze cererea de eliberare anticipată formulată de avocații săi, după ce Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de detenție pentru conspirație criminală în legătură cu presupusa finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Este pentru prima dată în istoria modernă a Republicii Franceze când un fost președinte este încarcerat efectiv. Anterior, Sarkozy fusese condamnat pentru corupție într-un alt dosar, însă executarea pedepsei fusese înlocuită cu purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare.

Condamnarea din 25 septembrie 2025 îl acuză pe Nicolas Sarkozy de implicare într-o rețea de finanțare ilegală, cu fonduri provenite din Libia, care ar fi contribuit decisiv la victoria sa electorală din 2007. Instanța a decis atunci ca pedeapsa să intre în vigoare imediat, astfel că fostul președinte a fost încarcerat în închisoarea La Santé din Paris pe 21 octombrie.

Echipa sa juridică a contestat atât verdictul, cât și decizia de detenție imediată și a depus o cerere de eliberare în baza articolului 144 din Codul penal francez. Acest articol prevede că, în general, persoanele condamnate ar trebui să fie eliberate pe durata apelului, detenția fiind excepția aplicabilă doar în cazuri justificate — cum ar fi riscul de fugă, influențarea martorilor sau pericolul social.

Apelul depus de echipa fostului lider francez va fi judecat într-o etapă ulterioară, cel mai probabil în primăvara anului 2026. Până atunci, judecătorii trebuie să decidă dacă Sarkozy poate aștepta această nouă procedură în libertate.

Avocații săi au insistat că el nu reprezintă niciun pericol, că nu există riscul de a fugi și că este dispus să respecte toate condițiile impuse de instanță pentru o eliberare condiționată. Mai mult, Sarkozy a susținut în permanență că este complet nevinovat și că dosarul în care a fost condamnat are o puternică încărcătură politică.

În cazul în care tribunalul din Paris va admite cererea de eliberare, Nicolas Sarkozy ar urma să fie plasat sub supraveghere judiciară strictă. Asta presupune, printre altele, obligativitatea de a nu părăsi teritoriul francez fără aprobare, semnarea regulată a unor documente de prezență și, eventual, purtarea unui dispozitiv de monitorizare electronic.

Eliberarea sa din închisoare ar putea avea loc chiar în cursul zilei de luni, dacă decizia va fi favorabilă și procedurile administrative vor fi finalizate rapid.

Cazul Sarkozy este unul dintre cele mai sensibile dosare judiciare din Franța ultimelor decenii. Implică relații controversate cu regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi, care ar fi contribuit cu milioane de euro în campania electorală a lui Sarkozy.

În același timp, dosarul este văzut ca un test pentru independența justiției franceze, dar și pentru standardele de etică în viața politică din Europa Occidentală.

Indiferent de verdictul de luni, procesul de apel va merge mai departe, iar justiția franceză va trebui să se pronunțe definitiv în lunile următoare. Între timp, cazul rămâne subiect de dispută publică în Franța, mai ales în contextul alegerilor prezidențiale care se apropie.

Pentru Nicolas Sarkozy, orice zi petrecută în detenție este una cu puternic impact de imagine, având în vedere că fostul președinte încă are influență în rândul electoratului conservator francez.