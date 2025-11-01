Sarkozy, în așteptarea deciziei Curții de Apel. Posibilă eliberare, sub măsuri de supraveghere

Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în detenţie din 21 octombrie, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării campaniei sale prezidenţiale din 2007 cu bani libieni.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare, după ce tribunalul de prima instanţă l‑a găsit vinovat pentru „asociaţie de malfaiteurs” în dosarul presupusului finanţării libiene a campaniei sale din 2007.

Cum condamnarea a fost pronunţată cu mandat de arestare („mandat de depot”) şi cu executare provizorie imediată, acesta şi‑a început detentia pe 21 octombrie la penitenciarul La Santé din Paris.

Cererea de eliberare a fost depusă de avocaţii săi în aceeaşi zi cu încarcerarea.

Audienţa a fost fixată pentru luni, 10 noiembrie, la ora 09:30, la Curtea de Apel din Paris.

Potrivit surselor, decizia ar putea fi luată în aceeaşi zi, ceea ce ar permite o eliberare imediată – sub supraveghere judiciară sau cu aplicarea unor măsuri de precauţie precum o brăţară electronică.

Printre măsurile care ar putea însoţi eliberarea figurează impunerea unui dispozitiv de monitorizare electronică (brăţară), ceea ce s‑ar alinia cu precedentul unui mandat similar purtat de Sarkozy într‑o altă condamnare definitivă pentru corupţie şi trafic de influenţă.

Informaţii din presă indică că „impunerea unei brăţări electronice de monitorizare” este luată în calcul.

Dacă cererea va fi admisă, Sarkozy ar putea fi eliberat sub control judiciar înainte de procesul de apel care urmează să se desfăşoare.

Dacă însă cererea va fi respinsă, el va rămâne în detenţie până la decizia instanţelor de apel. Pentru Curtea de Apel, criteriile de apreciere sunt strict mai largi decât la prima instanţă: se verifică dacă menţinerea în detenţie este „singurul mijloc” de a garanta prezenţa la proceduri, de a preveni presiuni asupra martorilor sau concertarea între inculpaţi, sau de a proteja ordinea publică.

Audienţa din 10 noiembrie reprezintă un moment‑cheie în evoluţia dosarului fostului preşedinte Nicolas Sarkozy.

Decizia Curţii de Apel poate schimba deţinerea sa imediată şi are potenţialul de a influenţa parcursul juridic al condamnării în dosarul finanţării libiene.

Rămâne de urmărit dacă va fi eliberat sub supraveghere sau dacă va continua detenţia până la judecata în apel.