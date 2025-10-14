Nicolas Sarkozy, primul fost președinte francez care va fi încarcerat

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va ispăşi pedeapsa într-o închisoare din Paris începând cu 21 octombrie, au confirmat surse apropiate anchetei pentru AFP.

Decizia vine după ce, la sfârşitul lunii septembrie, un tribunal l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie criminală, iar cazul atrage atenţia internaţională, Sarkozy fiind primul lider francez postbelic care va fi încarcerat.

„Este un scandal”, a declarat Sarkozy pentru presă, respingând acuzaţiile și reiterând că nu a comis fapte ilegale.

Fostul preşedinte, în vârstă de 70 de ani, va executa pedeapsa la închisoarea La Santé din Paris, au precizat sursele.

Este pentru prima dată când un fost şef de stat al unui membru UE este încarcerat, ceea ce face cazul cu atât mai notabil. Sursele au adăugat că autorităţile se pregătesc să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-i asigura siguranţa în închisoare.

Sarkozy ar putea fi plasat într-o unitate specială pentru deţinuţi vulnerabili sau chiar să fie ţinut în izolare temporară pentru protecţia sa.

Luni dimineaţă, fostul preşedinte s-a prezentat la parchetul financiar din Paris pentru a afla detaliile privind încarcerarea.

„Am venit să înţeleg procedura, dar nu am comentarii de făcut”, a declarat el, conform relatărilor AFP, după ce a petrecut aproximativ 45 de minute la parchet.

Fotografi au surprins apoi momentul întoarcerii sale acasă.

Sentinţa pronunţată împotriva lui Sarkozy a fost contestată imediat de fostul lider. Curtea de apel din Paris are la dispoziţie până la 18 luni pentru a organiza procesul de revizuire, iar un nou termen este aşteptat în următoarele luni.

În această perioadă, fostul preşedinte va trebui să se conformeze procedurilor de încarcerare, chiar dacă mai multe organizaţii politice şi membri ai opoziţiei au criticat verdictul.

Conform informaţiilor oficiale, condamnarea a fost dictată în contextul unei anchete complexe privind influenţarea justiţiei și folosirea ilegală a informaţiilor confidenţiale pentru avantaje personale.

Sumele și detaliile financiare implicate în dosar nu au fost făcute publice, însă decizia tribunalului subliniază gravitatea acuzaţiilor. Alte personalităţi politice franceze au declarat că respectarea legii trebuie să fie universală, indiferent de poziţia ocupată anterior.

Incarcerarea lui Sarkozy are potenţialul de a marca un precedent semnificativ în politica franceză. Experţii juridici subliniază că acest caz ar putea influenţa modul în care liderii politici sunt verificaţi şi urmăriţi penal în viitor.

„Aceasta este o situaţie fără precedent în Franţa postbelică. Stabilirea responsabilităţii unui fost preşedinte transmite un mesaj clar despre independenţa justiţiei”, a declarat avocatul Marie Dupont, într-un interviu pentru France24.

Pe plan internaţional, decizia franceză a atras atenţia liderilor europeni, mulţi considerând cazul un exemplu de responsabilitate juridică pentru cei aflaţi în funcţii înalte. În timp ce procesul de apel se apropie, Sarkozy va continua să conteste verdictul, însă perioada de detenţie în La Santé marchează începutul unei etape istorice atât pentru el, cât și pentru scena politică franceză.