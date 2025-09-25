Sarkozy, achitat pentru corupție, condamnat pentru asociere criminală

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat de asociere criminală într-un dosar privind presupuse finanțări ilegale provenite din Libia, dar a fost achitat de acuzațiile de corupție, potrivit AP News.

Procesul, desfășurat la Paris, vizează campania sa electorală din 2007 și are implicații majore asupra imaginii unuia dintre cei mai influenți lideri ai dreptei franceze.

Judecătoarea a afirmat că Sarkozy a permis colaboratorilor apropiați „să caute sau să încerce să obțină sprijin financiar pentru campania sa”, conform traducerii în limba română.

Verdictul a fost anunțat în urma unui proces extrem de mediatizat, care a readus în prim-plan legăturile dintre regimul lui Moammar Gaddafi și echipa de campanie a lui Sarkozy. Potrivit instanței, mai mulți apropiați ai fostului președinte au purtat discuții cu oficiali libieni și au încercat să intermedieze transferuri de fonduri pentru a susține campania din 2007.

„Dovezile arată clar existența unor întâlniri între intermediarii neoficiali și reprezentanți ai regimului Gaddafi”, a explicat completul de judecată.

Totuși, nu au fost găsite probe directe care să demonstreze că Sarkozy a primit el însuși bani de la dictatorul libian, ceea ce a dus la achitarea sa de acuzațiile de corupție.

În prezent, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, așteaptă pronunțarea sentinței, dar va putea rămâne liber în urma apelului anunțat de avocații săi. Procedura ar putea dura ani de zile, ceea ce înseamnă că fostul lider francez va evita, cel puțin deocamdată, o eventuală condamnare executorie.

Acesta a reacționat ferm la decizie, reafirmându-și nevinovăția.

„Nu am acceptat niciodată bani de la Gaddafi. Această poveste a fost fabricată pentru a mă distruge politic”, a declarat Sarkozy, potrivit presei franceze, citat în traducere.

Dosarul a adus în atenție sume de ordinul milioanelor de euro, presupus transferate prin intermediul unor conturi obscure și prin colaboratori apropiați.

Mediul politic și cel juridic francez urmăresc cu atenție modul în care autoritățile vor gestiona faza de apel, dat fiind precedentul creat.

Acest proces este considerat cel mai grav dintre toate dificultățile judiciare pe care le-a întâmpinat Sarkozy după mandatul său prezidențial.

Deși a mai fost condamnat într-un alt dosar de corupție, cazul libian a fost perceput ca având cea mai mare greutate, cu potențiale pedepse severe și implicații internaționale.

Analiștii politici avertizează că verdictul slăbește și mai mult încrederea publicului în clasa politică franceză.

„Este o rană deschisă pentru sistemul politic. Un fost președinte judecat pentru legături cu un dictator străin nu poate decât să afecteze credibilitatea Franței”, a spus un expert francez în drept constituțional, citat de televiziunea națională.

Deși Sarkozy nu mai ocupă funcții oficiale, el continuă să fie o figură de referință pentru partidul conservator Les Républicains.

Procesul de apel, care se anunță de lungă durată, va fi urmărit cu atenție atât în Franța, cât și pe scena europeană, unde Franța joacă un rol central.