 Șapte zile în mare, bărbatul s-a luptat cu valurile și a mâncat crabi cruzi

Încercare teribilă. Un bărbat a supraviețuit timp de o săptămână întreagă pe mare, după ce a căzut de la înălțime în apă. Curenții l-au dus în larg și timp de șapte zile s-a luptat să supraviețuiască.

Întâmplarea a uluit o provincie din China zilele trecute, după ce un bărbat de 39 de ani a fost salvat din mare de niște pescari. Chinezul pe nume Qin a supraviețuit șapte zile și șase nopți plutind pe mare. Era epuizat când a fost găsit de pescarii locali din provincia Hainan, din sudul Chinei.

Chinezul a povestit cum a supraviețuit în mare

Chinezul Qin a povestit medicilor din spitalul în care a fost dus de urgență ce i s-a întâmplat. Totul s-a petrecut când mergea de-a lungul coastei și a alunecat pe o coajă de fructă sau frunză. A căzut în mare și a încercat cu disperare să ajungă la mal. Curenții, însă, îl împingeau spre larg. Orice încercare de a înota înapoi spre țărm a eșuat pentru că, de fiecare dată un alt val l-a purtat mai departe în apele deschise.

Qin a fost dus tot mai departe în larg de vânturi puternice și valuri. Telefonul său mobil s-a pierdut în apă, lăsându-l incapabil să sune după ajutor.

Bărbatul chinez a supraviețuit șapte zile și șase nopți plutind în apele din largul provinciei Hainan, în sudul Chinei, agățându-se de o geamandură și mâncând zeci de crabi mici cruzi, înainte de a fi salvat, a relatat sâmbătă China Central Television (CCTV) News, citat de Global Times.

Pe măsură ce se îndepărta tot mai mult de țărm, Qin și-a aruncat pantofii, pantalonii, ceasul și inelul pentru a reduce greutatea. În a doua zi, norocul i-a surâs. A ajuns lângă o geamandură maritimă plutitoare și a reușit să se urce pe ea. Aici s-a odihnit toată noaptea.

Vapoarele nu l-au văzut

În a treia zi, Qin a spus că și-a dat seama că ajunsese în strâmtoarea aglomerată Qiongzhou și putea vedea feriboturile de pasageri trecând în depărtare. Din păcate, niciun vapor nu l-a zărit.

A patra și a cincea zi s-au dovedit a fi cele mai dificile. Grav slăbit de foame, Qin a supraviețuit prinzând și mâncând aproximativ 70 până la 80 de crabi mici cruzi. Pe măsură ce deshidratarea și epuizarea se agravau, a început să aibă halucinații.

Cine l-a găsit pe bărbat după o săptămână în mare

În cele din urmă, a fost observat în dimineața zilei de 2 iunie de doi pescari care plecaseră să recupereze dispozitive de plutire din spumă care se desprinseseră peste noapte, conform Southern Daily.

Qin era amețit, halucina când a fost salvat, crezând că prietenii lui l-au scos la masă. Ceea ce a întins mâna să apuce a fost de fapt o undiță de lemn ținută de pescari. Pescarii au spus că Qin a fost găsit la aproximativ 10 kilometri de țărm și abia era conștient.

"Când l-am găsit, ne-a spus: «Cred că mor», a spus unul din pescari. "I-am spus: «Nu o să mori. Ai dat peste pescari. Te vom duce acasă.'"

Imediat după ce l-au urcat în barcă și s-au întors pe uscat, salvatorii au alertat autoritățile satului, cerând sprijin.

Ce au constatat medicii la bărbatul căzut în mare

Un medic de la Spitalul Popular din Comitatul Chengmai a declarat că Qin prezenta arsuri severe de la soare, leziuni extinse ale pielii și infecții, precum și tulburări metabolice și ritm cardiac crescut. „Era grav ars de soare, cu piele deteriorată și multiple zone de supurație”, a spus medicul. După tratament, semnele vitale s-au stabilizat treptat.

Incidentul a atras o atenție largă pe rețelele sociale chineze, mulți utilizatori lăudând eforturile de salvare ale pescarilor și determinarea lui Qin de a supraviețui în condiții extreme. Teribila întâmplare s-a întins în toată lumea.

Atenționări publice de la autoritățile maritime Salvamarii și autoritățile maritime au reamintit publicului pericolele reprezentate de apele de coastă, în special curenții de reacție, care pot duce rapid înotătorii departe de țărm. Ei sfătuiesc pe oricine prins într-un curent de reținere să înoate paralel cu linia de coastă, în loc să încerce să lupte direct împotriva curentului.

Foto: Captură de ecran de la Southern Daily/Global Times