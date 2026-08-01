Primele date furnizate de anchetatorii care cercetează gravul accident rutier în care a fost implicat microbuzul echipei de juniori Dinamo 2 aduc o schimbare importantă de scenariu. Verificările preliminare arată că tragedia nu a fost provocată de un infarct pe care l-ar fi suferit bărbatul aflat la volan, așa cum se speculase inițial, anunță România TV.

Oamenii legii iau în calcul o altă ipoteză principală pentru producerea coliziunii violente, bazându-se pe primele măsurători efectuate la fața locului.

Conform datelor oficiale transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, primele cercetări realizate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung indică faptul că la volanul microbuzului se afla un bărbat în vârstă de 83 de ani, domiciliat în municipiul Câmpulung.

Evenimentul rutier s-a petrecut pe Strada Petre Zamfirescu, în timp ce vehiculul se deplasa dinspre cartierul Grui în direcția Stadionului Municipal. Din informațiile obținute până în prezent, conducătorul auto ar fi intrat cu o viteză mult prea mare într-o curbă ușoară la stânga, pe un sector de drum în pantă accentuată. Din cauza vitezei, microbuzul a părăsit carosabilul și s-a izbit frontal și extrem de violent de un copac de pe marginea drumului.

Impactul a avut consecințe dramatice. Constantin Covaciu, în vârstă de 57 de ani, membru al staff-ului medical al echipei de juniori Dinamo 2, și-a pierdut viața în urma accidentului.

De asemenea, alte 13 persoane au suferit vătămări corporale și au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Printre cei răniți se numără și șoferul autovehiculului, dar și șase tineri fotbaliști din cadrul lotului, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.

Din cauza leziunilor grave și a stării generale în care se afla, conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest la locul impactului. Cadrele medicale și polițiștii au dispus recoltarea de probe biologice la spitalul din localitate, pentru a se stabili dacă bărbatul consumase alcool sau alte substanțe. Ulterior, din cauza complicațiilor medicale, șoferul a fost transferat de urgență la o unitate spitalicească din București.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment. Deși primele concluzii infirmă ipoteza unui atac de cord suferit de șofer înainte de pierderea controlului, verdictul final va fi formulat abia după finalizarea expertizelor tehnice ale vehiculului și a analizelor medico-legale.