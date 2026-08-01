Canicula aduce noi restricții de trafic. Anunțul făcut de CNAIR

CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone, duminică, 2 august 2026, între orele 12:00 și 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din Satu Mare, Bihor și Arad. Măsura se aplică în județele aflate sub Cod Roșu de caniculă și urmărește protejarea carosabilului în intervalul cu temperaturi extreme.

Camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula duminică, 2 august 2026, timp de opt ore, pe principalele șosele din județele Satu Mare, Bihor și Arad. CNAIR a anunțat că interdicția va fi valabilă între orele 12:00 și 20:00, în contextul avertizării Cod Roșu de caniculă.

Restricțiile vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din cele trei județe.

CNAIR a luat această măsură după avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturile extreme, valul persistent de căldură și disconfortul termic deosebit de accentuat. Compania a anunțat că limitarea traficului greu este necesară pentru protejarea infrastructurii rutiere în orele în care temperaturile ating valorile cele mai ridicate.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții de caniculă”, au transmis reprezentanții companiei.

Interdicția se aplică duminică, 2 august, în intervalul orar 12:00–20:00, pe toate sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Satu Mare, Bihor și Arad.

Sunt vizate numai vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția transporturilor prevăzute în anunțul CNAIR.

Restricțiile nu se aplică transportului de persoane, animalelor vii și produselor perisabile. Sunt exceptate și transporturile funerare sau poștale, distribuția de carburanți, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, precum și cele de produse alimentare.

Vor putea circula și vehiculele care transportă mărfuri în condiții de temperatură controlată, dar și cele implicate în Sistemul Garanție-Returnare.

Interdicția nu vizează utilajele CNAIR și nici vehiculele folosite în lucrările de construcție, reparație sau întreținere a infrastructurii rutiere.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va urmări evoluția avertizărilor meteorologice emise pentru perioada următoare.

CNAIR a anunțat că poate reveni cu informații și măsuri suplimentare în cazul în care Administrația Națională de Meteorologie va extinde avertizările de caniculă și asupra altor județe.