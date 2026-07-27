CFR Călători a anunțat modificări în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă în noaptea de 30 spre 31 iulie, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară.

Restricțiile vor fi aplicate în intervalul orar 00:20–03:00 și vor afecta mai multe curse care circulă în mod obișnuit pe această linie.

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor la infrastructura feroviară, iar compania precizează că va introduce trenuri alternative pentru a asigura transportul călătorilor pe durata intervențiilor. Pasagerii care intenționează să călătorească în intervalul menționat sunt sfătuiți să verifice programul înainte de plecare.

În intervalul în care vor avea loc lucrările, următoarele trenuri vor fi anulate:

R-M 7901 București Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:51);

R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 00:57);

R-M 7903 București Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 02:11);

R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 01:37);

R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 02:57).

Aceste modificări sunt valabile exclusiv în noaptea de 30 spre 31 iulie și au fost stabilite pentru desfășurarea lucrărilor programate pe linia feroviară care asigură legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Pentru a reduce impactul asupra călătorilor, CFR Călători va introduce mai multe trenuri care vor prelua traficul în perioada lucrărilor.

Vor circula următoarele garnituri:

R-M 7961 București Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:58);

R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – București Nord (sosire 01:12);

R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – București Nord (sosire 02:12).

Compania recomandă călătorilor să consulte programul actualizat înainte de deplasare, în special celor care au zboruri programate în cursul nopții sau în primele ore ale dimineții.

Legătura feroviară dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă este utilizată zilnic de mii de pasageri, inclusiv de persoane care călătoresc către sau dinspre aeroport în timpul nopții.

Din acest motiv, verificarea orarului înainte de plecare poate evita întârzierile și neplăcerile cauzate de modificările temporare ale circulației.

CFR Călători precizează că schimbările sunt determinate exclusiv de lucrările la infrastructura feroviară și vor fi valabile doar în intervalul 00:20–03:00 din noaptea de 30 spre 31 iulie.